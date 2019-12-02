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楊一展沒變心　愛賽車錶始終如一

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 ▲楊一展受泰格豪雅之邀展示TAG Heuer Carrera Heuer 02計時碼錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）今發表Carrera Heuer 02計時碼錶系列，男星楊一展示範最新錶款，透露對錶的喜好風格十幾年來未曾改變，依然喜歡運動風、賽車元素的錶款，常與好友林佑威互相交流，今戴上泰格豪雅新錶又有話題可與他分享了。

▲▼TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲楊一展愛錶也愛賽車，TAG Heuer Carrera Heuer 02計時碼錶完全打中他的心。（圖／品牌提供，以下同）

已問世56年的Carrera系列，未來主力將放在搭載更輕薄、動力儲存80小時機芯的Carrera Heuer 02計時碼錶，面盤依然採流行的鏤空設計，結合夜光巴頓指針與時標，同時回歸1963原創錶款的3、6、9時計時盤設計。

▲▼TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲楊一展穿西裝搭配TAG Heuer Carrera Heuer 02計時碼錶，一樣有型。

Carrera Heuer 02計時碼錶系列共有錶徑43mm與45mm兩種尺寸，分別有精鋼、碳纖維、陶瓷或玫瑰金材質，並有精鋼鍊帶、黑色鱷魚皮錶帶、橡膠錶帶、黑色霧面陶瓷錶帶等，因此有多達十幾種款式可供選擇。

▲▼TAG Heuer 。（圖／品牌提供）▲▼TAG Heuer 。（圖／品牌提供）

▲Carrera Heuer 02計時碼錶鍊帶款（左）181,700元，黑色PVD搭玫瑰金錶殼的鱷魚皮錶帶款323,100元。

關鍵字：

楊一展, TAG Heuer, 泰格豪雅
fashion.net

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