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單身、租屋族福音！日本推出「一人暖桌」免跟人擠，自己也能暖暖過冬～

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編輯／JJ　圖／翻攝自Rakuten官網

在緯度較高的日本，冬天時許多家庭會把客廳的桌子換成「暖桌」，然後全家一起窩在裡頭取暖。由於台灣去年冬天平均氣溫不低，有些人說今年可能會很冷！隨著東北季風一波波逼近，近期也開始發威了，如果是一個人住的小資租屋族，就很適合這款由日本樂天市場所推出的「一人暖桌」～

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

▲日本的卡通中經常出現全家窩在暖桌裡的畫面。（圖／翻攝自《蠟筆小新》、《櫻桃小丸子》）

由於工作的關係，許多人們都是離鄉背井獨自在城市中租屋生活，寒冷的冬天身邊少了家人的陪伴更覺得心冷～不過，現在如果租屋處放不下大暖桌、也沒有人一起擠的話，也有了溫暖過冬的新選擇：「一人暖桌」！

日本樂天市場所推出的「一人暖桌」，解救了無數的租屋族，即使不回老家和家人們擠在客廳的大暖桌，自己一個人有了「一人暖桌」也完全不會冷！

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

「一人暖桌」（定價15,800日圓）套組中包含了一副桌椅與保暖的被子布料，桌面為60x50公分，就像是學校課桌椅的桌面大小，要在上面吃飯、看書、使用電腦都沒有問題，暖桌內部會隨著體溫調節溫度，想要更溫暖的話也可以加裝小台電暖爐在桌子下方～

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

冬天時蓋著被子取暖，夏天時把布料拆下來就是一套正常的工作桌，非常適合租屋族、單身族一人使用，就算寒冬只有自己一人，也不會孤單寂寞覺得冷了～

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

另外，在樂天市場中還有另一款稍微大一些的暖桌，桌面為70x60公分（定價21,999日圓），桌、椅都是有兩段高度可調節的！除了正常的坐姿，還可以坐在地板上，變成日式正宗的暖爐被～▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

這個大小已經足夠兩個人面對面使用了，適合小情侶們一起購入，打造溫暖的閱讀、追劇空間～

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

椅背還可以調節向後仰，實在是太舒服了～對於在家上班的上班族來說，絕對是一大福音！

▲一人暖爐桌。（圖／翻攝自樂天官網）

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關鍵字：

日本, 冬天, 暖桌, 暖爐被
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