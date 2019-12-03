把家裡變高登・拉姆齊的餐廳　Royal Doulton聯名餐具讓冬日優雅

▲名廚高登・拉姆齊與Royal Doulton聯名餐具，點亮你的耶誕餐桌。（圖／皇家道爾頓提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

擁有200年歷史、英國皇室認證餐瓷品牌Royal Doulton（皇家道爾頓），本季推出旗下與知名英國主廚高登・拉姆齊的聯名系列，一向以霸氣形象現身的拉姆齊，其聯名餐具卻以溫暖象牙白色搭配成熟穩重的冬季湛藍，呈現優雅的冬日形象，這系列的餐盤也真使用於他倫敦的餐廳，想要一秒到倫敦，不妨多收集幾個。

12月份是個感恩季節，與家人親友們相遇、舉行派對是最好的休閒活動，能在家好好吃上一頓飯也是不錯的選擇，要如何呈現自我風格？用幾個畫龍點睛的餐盤點綴，不但能一改家中氣氛，個人品味也隨之而生。

Royal Doulton本季推出4種時尚而雋永的系列，最受注目的莫過於｢ Gordon Ramsay by Royal Doulton主廚聯名｣，溫暖象牙白色搭配凹凸幾何，傳達出極簡大方而優雅的氛圍，圓形的深盤即使擺放中式餐點，也相當合拍。

▲Pacific海洋系列。

其他如｢ Pacific海洋｣以靜謐的浪花線條鋪陳出來自海洋的元素，讓耶誕氣氛自然悠長；｢ Pastels北歐復刻 ｣則以溫暖的粉彩色系，搭配綠、藍、橘色彩堆疊出季節家飾的層次；｢ London Calling倫敦印象｣，則與倫敦居家織品設計師Charlene Mullen合作，用簡約黑白色調詮釋倫敦著名地標，可當用具也可當擺飾。

▲Pastels北歐復刻。

▲London Calling倫敦印象。