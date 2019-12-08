看了好想咬一口！乳酪洗顏皂Q到捨不得用，搓出超長牽絲泡泡莫名的療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@cosforu_official

韓國最近有一款乳酪在網路上爆紅，金黃的三角形狀，加上圓圓小凹洞，用看的就覺得美味可口～但這塊乳酪可不能吃，它其實是一個食物造型的洗顏皂！加水搓揉後，會跑出牽絲的肥皂泡泡，綿密的泡沫有很好的洗顏效果。它的外觀超級可愛，又能真的使用，好想趕快入手啊！

在 Instagram 查看這則貼文 It’s All About You（@cosforu_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 14 日 下午 10:33 張貼

乳酪洗顏皂是由韓國美妝品牌Cosforu所推出的洗顏產品，外觀別出心裁的做成乳酪模樣，金黃的三角外型、起司上面的小孔都做出來，超級逼真！跟麵包放在一起，還以為真的可以吃～外包裝也用黃色的紙盒包裝，看起來就像一塊蛋糕。

洗顏皂加了水之後，可以搓出超有延展力的潔顏泡沫，兩手一拉會像起司一樣牽絲，莫名有種療癒感～柔軟綿密的泡沫清潔力很強，可以清除毛孔髒汙，讓皮膚變得光滑水嫩，同時也具有保濕效果。

在 Instagram 查看這則貼文 It’s All About You（@cosforu_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 10 日 上午 12:45 張貼

買這款乳酪洗顏皂，還附贈清潔泡沫網，可以將肥皂切塊裝進去，搓揉的時候比較容易起泡，不會像直接用那樣消耗的很快，能延長使用時間。

在 Instagram 查看這則貼文 It’s All About You（@cosforu_official）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 3 日 上午 1:35 張貼

乳酪洗顏皂一塊售價9,900韓元（約台幣260元），可以在Cosforu官網或去韓國的時候購買，少女們看了是不是超想購入呀！

除了這款洗顏皂，韓國品牌hanahzo也常常推出美美的造型肥皂。為了迎接聖誕節，特別推出了聖誕系列的造型肥皂，肥皂都是用香薰精油製成，清潔效果溫和不刺激，還可以保濕。聖誕禮盒一組有三款，分別是花花綠綠的聖誕樹、表情可愛的薑餅人還有紅粉混合的拐杖糖，全部都可愛到讓人捨不得用～

►女人變美秘訣

在 Instagram 查看這則貼文 한아조（@hanahzo）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 21 日 上午 12:38 張貼

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