fb ig video ETtoday search mobile

丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

從戀愛成功步入婚姻的一大因素，就屬雙方家庭是否能夠相處融洽，那麼丈母娘這一關鍵性人物絕對不能忽略，俗話說得好只要「得丈母娘心便是得天下」，以下就公開婆婆媽媽們最愛的女婿星座Top 3 ！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 處女男

處女男本身就很懂得進退與拿捏分寸，像是到了對方家裡，絕不會空手而來，總是會提前打點好禮物或是伴手禮，可謂場面功夫做到底，也難怪這樣的個性，深得媽媽心，而且處女男就算是夾在丈母娘和老婆之間，也懂得充當中間人角色，會把在職場上八面玲瓏的個性拿到家庭中，沒有敵人只有朋友。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天秤座

天秤座是一個與世無爭的星座，總是在朋友家人面前談笑風生，其實他們非常善於觀察外界，社交上也會先摸清楚這個人的個性，再選擇用何種方式去相處，那麼對待丈母娘也是一樣，天秤不會亂槍打鳥，會運用最適合的親近方法去討好對方，而且往往讓你在不經意之間就被擄獲。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 摩羯座

丈母娘喜歡什麼樣的女婿應該不需要多說了，摩羯就是最好的典範，個性老實的他們，即便沒有天花亂墜的社交能力，可是靠著天生對於事業的拼勁，光是和摩羯聊天，就知道他們工作心重，也早早對未來規劃完整，摩羯絕不會誇大其詞，承諾的事情必定做到，所以丈母娘理所當然覺得，把自己的女兒交給他們，不會吃苦並且是再正確不過的選擇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 處女座, 摩羯座, 感情, 婚姻, 結婚
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

天冷易發胖！8招遠離冬季肥　衣服穿暖竟能幫助控制食慾 丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要 最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚 試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人 乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚 2019年度五大聯名出爐！Off-WhiteＸIKEA、解構鞋王搜尋次數最高 減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面