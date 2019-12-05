丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

從戀愛成功步入婚姻的一大因素，就屬雙方家庭是否能夠相處融洽，那麼丈母娘這一關鍵性人物絕對不能忽略，俗話說得好只要「得丈母娘心便是得天下」，以下就公開婆婆媽媽們最愛的女婿星座Top 3 ！

Top 3 處女男

處女男本身就很懂得進退與拿捏分寸，像是到了對方家裡，絕不會空手而來，總是會提前打點好禮物或是伴手禮，可謂場面功夫做到底，也難怪這樣的個性，深得媽媽心，而且處女男就算是夾在丈母娘和老婆之間，也懂得充當中間人角色，會把在職場上八面玲瓏的個性拿到家庭中，沒有敵人只有朋友。

Top 2 天秤座

天秤座是一個與世無爭的星座，總是在朋友家人面前談笑風生，其實他們非常善於觀察外界，社交上也會先摸清楚這個人的個性，再選擇用何種方式去相處，那麼對待丈母娘也是一樣，天秤不會亂槍打鳥，會運用最適合的親近方法去討好對方，而且往往讓你在不經意之間就被擄獲。

Top 1 摩羯座

丈母娘喜歡什麼樣的女婿應該不需要多說了，摩羯就是最好的典範，個性老實的他們，即便沒有天花亂墜的社交能力，可是靠著天生對於事業的拼勁，光是和摩羯聊天，就知道他們工作心重，也早早對未來規劃完整，摩羯絕不會誇大其詞，承諾的事情必定做到，所以丈母娘理所當然覺得，把自己的女兒交給他們，不會吃苦並且是再正確不過的選擇。

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