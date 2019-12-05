天冷易發胖！8招遠離冬季肥　衣服穿暖竟能幫助控制食慾

▲天氣寒冷時，容易肚子餓、食量也變大，很多人過完冬季就胖一圈。（圖／翻攝IG @dlwlrma、@kkmmmkk）

編輯／Amanda

許多人應該都有過「冬季肥」的經驗，冬天一到就很容易發胖！其實這是正常的人體調節現象，氣候寒冷的時候，身體會開啟「禦寒模式」，為了保持體溫，身體會想辦法增加產熱，一是透過提昇食慾，讓你多吃食物，增加產熱來源，二是儲備卡路里、增加脂肪保溫層，所以天氣一冷就變得容易餓、食量變大。在這個易胖的季節裡，控制住食慾就是避免發胖的關鍵，以下8點記起來，從今年開始跟「冬季肥」說再見。

1.攝取優質脂肪



好的脂肪是很高效的能量來源，也有益健康，含有優質脂肪的食物包括酪梨、堅果類、橄欖油、肉類、含有不飽和脂肪酸的深海魚等。

▲蛋白質可增加飽腹感，且幫助維持肌肉，有益於控制食慾和瘦身。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）



2.增加蛋白質攝取



優質蛋白質可長時間保有飽腹感，防止暴飲暴食，且能幫助維持肌肉避免流失，可在每餐中攝取一到兩種含蛋白質的食物，像是雞胸肉、牛肉、魚蝦類、雞蛋、生堅果、蛋白粉等。

3.富含纖維的蔬菜



食物纖維在腸胃裡需要消化的時間比較長，可幫助延長飽腹感，使飢餓感來的更緩慢，像是綠色花椰菜、芹菜都是低卡又有高纖維的蔬菜。

4.穩定血糖



可在餐與餐之間或每隔幾小時可吃一些營養棒這類的零食，幫助維持血糖不會過低，就不容易暴飲暴食。

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▲身上衣物穿得夠保暖，身體不冷食慾就不容易失控。（圖／翻攝IG@chuu_official）



5.衣物要夠保暖



多穿保暖的衣物，用衣物來代替脂肪層的保暖作用，身體不冷了，就不會那麼想吃了。

6.紓解壓力，放鬆身心



當人在心理壓力增加、睡眠不足或負面情緒過高時，就會容易想吃蛋糕、冰淇淋、洋芋片、炸雞薯條等高糖、高油、高脂類的垃圾食物，也就是俗稱的「壓力肥」。所以要學會幫助自己放鬆並找到能紓解壓力的方法，像是可以透過香氛、舒緩音樂或冥想、呼吸練習、瑜珈或任何其他運動。

▲運動可以提高腦內啡，降低食慾，讓人保持愉快的心情。（圖／翻攝IG＠babebani）



7.運動讓身體發熱



當你下次又冒出想吃甜食這種念頭時，可以試試出去走走或做個小運動，運動可以降低食慾，提高體內的腦內啡，讓人保持愉快的心情，且運動會讓肌肉主動發熱，還能消耗熱量。

8.多喝溫水



多喝水本來就有助於瘦身、幫助維持身材，充足的水分能讓身體的各項代謝功能正常運行，促進代謝，且餐前喝水，可先增加飽腹感，避免暴飲暴食，尤其溫熱水更好，可幫助身體暖和溫熱起來。

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