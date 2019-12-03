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蛯原友里金裝配Boucheron紅珠寶　看不出40歲了！

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▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲蛯原友里戴Boucheron Serpent Boheme項鍊出席日本聖誕慶祝活動，1,630,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

12月聖誕節的幸福氛圍一路延續至新年，討喜的紅色珠寶最能襯托喜悅的心情，40歲的日本辣媽名模蛯原友里日前出席法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）在日本舉辦的聖誕活動，即穿上金色套裝搭配Serpent Boheme系列鑲嵌紅玉髓的耳環與長項鍊，完美示範節慶穿搭。

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Serpent Boheme紅玉髓雙寶石戒指，140,500元。

蛯原友里搭配的珠寶出自Boucheron 1968年創作的Serpent Boheme系列，水滴造型象徵蛇首，一路蜿蜒的黃K金麟片繞成戒指、手鍊、項鍊或戒指，新款於蛇首處鑲嵌紅色玉髓，更添濃烈色彩；另一經典Quatre系列則首度加入紅色陶瓷，打造結合18K金、白金和玫瑰金與紅色陶瓷的Quatre Red戒指。

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Red系列（下）紅色陶瓷鑽戒204,000元，Reflet腕錶378,000元。

伯爵（PIAGET）亞太區代言人孔曉振也為聖誕佳節宣傳入鏡，她佩戴搭配紅色錶帶的Limelight Gala 18K玫瑰金鑽錶顯得喜氣，伯爵更小巧秀氣的選擇為Possession系列紅玉髓18K玫瑰金戒，鑽石環圈可旋轉，轉出新年的好運氣。

▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵亞太區代言人孔曉振戴（左）Limelight Gala 18K玫瑰金鑽錶1,040,000元，Possession紅玉髓18K玫瑰金鑽戒87,000元。

關鍵字：

蛯原友里, Boucheron, PIAGET, 伯爵, 孔曉振
fashion.net

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