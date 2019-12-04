牛皮紙袋包不皺了！Alexander Wang推出高級光澤感「緞面午餐袋」，官網已搶翻

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創意感十足的設計款小包總是受到消費者的喜愛，尤其是把生活元素融入更能成功吸睛。像是平常買麵包、裝外帶午餐會使用到的「牛皮紙午餐袋」，就十分貼近民眾的生活，洛杉磯品牌SIMON MILLER便是以牛皮紙袋造型的「LUNCH BAG」聞名，而最近Alexander Wang也推出了一款緞面材質的「午餐袋」！

Alexander Wang 新穎、時髦的設計，是全球時尚女性都關注的品牌，近期推出了一款「Satin Lunch Bag Clutch 緞面午餐袋」立馬造成話題，現在官網甚至已不見駝色款的身影！

以牛皮紙袋做為設計出發點，但是捨去了牛皮紙皺皺的質感，而是改以高級的絲緞材質來呈現，光澤感一百分，總共推出了四個顏色：駝色、黑色、綠色與粉紅色，定價為335美金（約NT＄10,300）。

雖然採用「牛皮紙午餐袋」的造型不是首創，但是搭配絲緞的光感成功襯托出高端質感，且這款手袋並沒有任何背帶、提把，使用的精髓就在於隨手一「抓」！

▲（圖／翻攝自IG@alexanderwangny、Alexander Wang官網）

說到仿牛皮紙袋包款，來自新加坡的平價時尚品牌CHARLES & KEITH先前也曾推出過「牛皮紙袋」系列包款，受到許多穿搭客、網紅們的親睞，完美呈現了牛皮紙皺皺的手感，不過是防水且撕不破的喔！背起來相當可愛～

▲（圖／翻攝自小紅書@Miuga、@bts0613-0309）

▲（圖／翻攝自小紅書@BIG BEAR鋪子、@猫膩）



還有前陣子IKEA X Off-White MARKERAD聯名系列中單價最易入手的單品，就是這款購物紙袋！同樣也是運用這種日常紙袋的材質，來打造另類的時尚單品，令人不得不佩服品牌給產品所加持的威力呢～

▲（圖／IKEA）

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