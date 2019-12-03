腳上也要穿超萌泰迪熊款！FILA毛絨絨雪靴、拖鞋　保暖度過寒冷冬天

編輯／Emily 圖／翻攝自fila.com.tw、IG@fila_korea

最近天氣越來越冷，不只身上要穿今年超夯的泰迪熊毛絨絨外套、上衣，腳上也要跟著換上毛絨絨鞋子。運動品牌FILA就推出了一款超保暖的毛毛雪靴，還有羔羊毛造型的拖鞋，這兩款鞋造型可愛，穿起來還很溫暖～可以讓你美美的度過寒冷冬季。

今年冬季超流行毛絨絨系列單品，外套、上衣都有很多羔羊毛款式。毛毛的表層摸起來舒服柔軟，衣服本身又具保暖效果，穿上去很有泰迪熊或貴賓狗的可愛萌感～除了衣服，鞋子也跟上這股毛毛風潮。























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FILA KOREA 휠라 코리아（@fila_korea）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 21 日 下午 8:56 張貼



運動品牌FILA就推出了一款毛毛雪靴，有黑白兩色。雪靴底部是用FILA熱銷的老爹鞋版型，有鋸齒狀的增高鞋底。上面則變成高筒設計，在邊緣、內裡都鋪上了厚厚的絨毛，直接穿超級保暖，也可以將高筒的毛毛反折下來，變成更可愛的造型～

▲FILA高筒絨毛靴，黑白兩色，售價台幣3,980元。

除了毛毛雪靴，韓國FILA先前則出了一款毛毛拖鞋。底部全鋪上一層短短的毛，穿起來溫暖卻不會太熱，拖鞋鞋面則是小羔羊毛，捲捲的毛看起來超Q。拖鞋有三種顏色，白色絨毛很有綿羊的感覺，咖啡色絨毛則讓人聯想到泰迪熊，黑色絨毛有質感也不易髒。三種都好看，實在難以抉擇～這款只在韓國販售，價格39,000韓元，約台幣1,025元。

在 Instagram 查看這則貼文 FILA KOREA 휠라 코리아（@fila_korea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 29 日 下午 7:01 張貼

不只FILA有推出毛毛鞋款，前陣子日本Converse也有推出兩款毛毛帆布鞋。一個是ALL STAR PLTS BOA OX鞋款，鞋面全覆蓋了超少女的粉紅絨毛，穿起來像兔子一樣萌～另外還有百搭的黑色毛毛款。

▲ALL STAR PLTS BOA OX鞋款，黑粉兩色，售價8,800日圓。

另一款是ALL STAR BIGEYELETS BOASLIP OX，鞋表面是軟軟的羔羊毛設計，有白色和深棕色兩個款式，造型超級可愛！

▲ALL STAR BIGEYELETS BOASLIP OX鞋款，白棕兩色，售價7,700日圓。

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