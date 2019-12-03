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《冰雪奇緣2》推出魔法香水，冰藍漸層紅瓶身600元有找

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▲▼《冰雪奇緣2》推香水，600元有找 。（圖／品牌提供）

▲《冰雪2》超夯，這股熱潮現在延燒到美妝。（圖／品牌提供，以下同）

公主聯名持續延燒，日本開架美妝INTEGRATE與最受歡迎的迪士尼動畫「冰雪奇緣2」強強聯名，於2020年1月推出聯名限定彩妝，共包含香水、粉餅、眼影、眼線等四個品項，其中淺藍漸層紅瓶身的香水討論度最高。

▲▼《冰雪奇緣2》推香水，600元有找 。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 冰雪的呼喚，40ml，550元。

森林裡的艾莎與安娜，以勇氣和愛克服一切困難。「冰雪奇緣2」聯名香水「冰雪的呼喚」香水瓶身則採用品牌特有的圓潤晶透瓶身，澄澈的冰藍漸層紅色系，賦予專屬於大人女孩的魔法力量。

前調以清新檸檬果香基調，如沐草本芬芳；中調則轉換成柔美玫瑰點綴茉莉淡香，營造優雅魅力；後調再化為溫潤馥郁木質香氣，繚繞神祕氣息。馥郁而多變的香調呼應電影的劇情，鼓勵每個女孩勇敢踏出腳步，尋找屬於自己的無限可能。

▲▼《冰雪奇緣2》推香水，600元有找 。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉餅-冰雪奇緣限定組，10g，370元（全2色）。

熱銷NO.1的柔焦輕透美肌粉餅也加入聯名行列，這回推出買粉蕊贈冰雪奇緣聯名粉盒的限定組合！超有質感冰藍色系限定粉盒，採用便利好攜帶的雙層附鏡小巧設計。粉盒正面是艾莎與安娜、雪寶的剪影，搭配遠方的城堡、雪花，既夢幻又可愛。

▲▼《冰雪奇緣2》推香水，600元有找 。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 三度漸層光綻眼影盒(全2色) ， 390元。

三度漸層光綻眼影盒更推出兩款新色，依照艾莎與安娜的個性妝容量身打造，包括夢幻仙氣、粉紫色系的艾莎限定色#F210與溫暖楓紅、大地色系安娜限定色#F220。

▲▼《冰雪奇緣2》推香水，600元有找 。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 超順手抗暈染眼線膠筆，#BR、超順手抗暈眼線膠筆S，#GR，280元。

除了眼影盒之外，眼線也推出聯名款包括2mm極細筆芯的#BR艾莎灰棕與3mm份量感滑順筆芯的#GR安娜墨綠，獨家光澤凝膠配方，極滑順、好延展，接觸肌膚瞬間融化，完美貼附眼皮，輕鬆畫出完美精緻眼線。

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關鍵字：

香水, 冰雪奇緣2, 聯名
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