周揚青、侯佩岑都搶毛絨絨香奈兒包　溫暖質感超可愛

▲周揚青背香奈兒褐色羊絨邊裂紋皮革口蓋包。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥與女友周揚青雙雙投入潮牌市場，自身就是宣傳的活招牌。周揚青一日po只搽口紅的素顏照，自稱「素顏拍照的最好辦法，就是找一頂像花盆一樣的帽子戴頭上」，不料網友全歪樓，只問她的行頭，她揭曉身上大衣是尚未上市的自家品牌，包則是香奈兒（CHANEL）本季能見度超高的褐色羊絨邊裂紋皮革口蓋包，侯佩岑也有相同裝飾的皮革腰包，時尚眼光一致。

▲周揚青背香奈兒褐色羊絨邊裂紋皮革口蓋包，153,700元。（圖／翻攝gracechowwwww IG、香奈兒官網）

周揚青背的香奈兒口蓋包為亮面皺紋綿羊皮、雙面剪綿羊皮材質，羊絨邊裝飾顯得可愛，也予人溫暖感受，定價153,700元；候佩岑也愛上這種暖呼呼質感，擁有122,200元白色羊絨邊的腰包。

▲侯佩岑擁有白色羊絨邊的香奈兒包。（圖／翻攝houpatty IG）

除了香奈兒，周揚青的時尚好貨不少，曾戴著已停產的勞力士（Rolex）錶圈鑲嵌漸層色排列彩色寶石的彩虹圈Daytona迪通拿計時碼錶，同時曬出愛馬仕（Hermes）拼接凱莉包，都是精品圈難買到的熱門款。

▲周揚青戴超過300萬元的勞力士彩虹錶圈Daytona迪通拿腕錶，並擁有愛馬仕拼接凱莉包。（圖／翻攝gracechowwwww IG）