GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻必買

▲GUCCI唇膏推出全新「絨霧系列」，28色中包含楓葉紅棕、裸土奶茶等人氣夯色。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

讓眾多美妝迷們滿心期待的GUCCI BEAUTY自9月登台，一口氣引進Rouge à Lèvres Satin絲緞唇膏、Rouge à Lèvres Voile薄紗唇膏、Baume à Lèvres潤唇膏3大唇膏系列，和第二波聖誕限定版的Rouge à Lèvres Lunaison炫閃唇膏，引爆話題熱潮後，本月再度推出全新多達28色的「Rouge à Lèvres Mat絨霧唇膏」，超飽和的持久色彩和柔軟順滑質地，隨手一抹就有絲絨霧感美唇，霧面唇妝控絕不能錯過！

▲GUCCI 絨霧唇膏，#510，NT$1,300。（圖／記者張毓容攝）



全新Rouge à Lèvres Mat絨霧唇膏以透明的凝膠質柔軟蠟質做基底，打造出光滑細膩的柔軟質地，滑順好上色，同時擁有舒適服貼、潤澤不乾燥的使用感，顛覆一般霧面唇彩都會拔乾的印象，且鎖色效果非常好，可長時間持妝、不掉色，完美呈現出絲絨霧面質感妝效。

▲GUCCI 絨霧唇膏試色，由右至左為#209、#505、#404、#103、#305、#510。（圖／記者張毓容攝）



全系列共推出28款色號，以高濃度單一顏料打造出飽和顯色的鮮明色彩，從裸色系、橙色系、粉紅、紅色到特別色調的紫色、綠色全都有，其中除了必備經典主打色#25 Goldie Red「米開理紅」，更多了近幾年大受歡迎的奶茶色調，不論是泰奶色、玫瑰奶茶或焦糖奶茶都找得到，就連土橘、紅棕等顯白人氣唇色都一應俱全。

而絨霧系列唇膏的包裝則是繼Rouge à Lèvres Satin絲緞唇膏後的另一種「小金管」，閃耀金屬色澤的金色管身上，刻畫了細緻的螺紋槽，簡約又奢華的設計，完美承襲了GUCCI的華麗風格，讓唇膏放在包裡、拿在手上都是個搶眼的小裝飾品。Rouge à Lèvres Mat絨霧唇膏全系列於12月上市，僅在台北101和信義新光A4的GUCCI店面限定販售，GUCCI彩妝迷和霧面唇妝控想搶色要快！

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