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陷入愛情就「看不清渣男」的4星座女！天秤不注意細節、雙子太信任

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▲陷入愛情就「看不清渣男」4星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

有句話說「愛情是盲目的」，有些人一談起戀愛來什麼都不管不顧，眼裡只看得到對方和愛情的美好，忽略其他細節，導致分不清遇上的到底是渣男還是真愛，像是以下4個星座女，面對感情時很容易被蒙蔽雙眼，錯把渣男當真愛。

▲陷入愛情就「看不清渣男」4星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

雙魚座

天性浪漫的雙魚座出了名的戀愛星座，尤其雙魚女更是愛情至上，當她們陷入愛情裡時，眼裡只看得見戀愛的美好和甜蜜，其他的根本拋在腦後。因為很容易信任別人，也總是憑感覺判斷事情，她們不會太仔細的審視另一半，就算別人提醒她們對方是渣男，雙魚女也會被愛情矇蔽雙眼，不太放在心上，一心只想維護感情。

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▲陷入愛情就「看不清渣男」4星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

雙子座

平時看似聰明伶俐的雙子女，一旦喜歡上一個人，就會給與對方全然的信任，不論對方說什麼，她們都願意相信，不去懷疑，而這樣狀態下也等於是給了渣男方便，只要稍微用點心機，使些手段，就能輕易蒙蔽她們，讓雙子女把對方當成真命天子。

▲陷入愛情就「看不清渣男」4星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

天秤座

討厭麻煩的天秤女談起戀愛來是那種大大咧咧、隨遇而安的個性，她們會覺得感覺對了就好，不會太在意細節，當然一方面是她們懶得想太多，所以天秤女很難從小細節中發現對方的破綻，就算真的感覺到一點不對勁，只要對方能夠找到好的藉口自圓其說，就能騙過她們。

▲陷入愛情就「看不清渣男」4星座女 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

處女座

雖然處女座在意細節、追求完美的特質也會用在愛情上，但是因為處女女面對感情時會變得很感性，很容易被感動，如果對方各方面條件很符合理想，又對她們很好，她們就會認為找到真愛而放下心防，不太會疑心對方是否有所隱瞞或是欺騙自己，因此難以辨別出對方是不是渣男。

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關鍵字：

星座, 運勢, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 渣男, 真愛, 天秤, 雙子, 雙魚, 處女
fashion.net

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