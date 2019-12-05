12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

本月即將開展摩羯座為期一年的大運，吉多兇少，各星座多能心想事成。2日適合財務規劃，思緒敏銳，能夠清楚理性地判斷是非。接著3日金星與火星也出現好的相位，對於愛情有加持作用，還有7日適合告白或行動，應把握上半月這兩個最佳時機點。8日太陽角衝天王星，天馬行空的創意可望出奇制勝，但千萬不要在這一天簽合約，因為變數很多。

11日除了少數的溝通干擾與身邊雜音影響心緒之外，是個充滿機會的日子，對未來有計畫的你，這次真的定心，會堅持得更久；19日創業謀職都能有收穫。21日是個和諧且愛情驚喜滿點的一天，加上25日的魔羯座新月日食能幫你開啟新路，諸事順心宜好好把握。最後，27日太陽木星合相，是今年最幸運的一天。

牡羊座

本月的第一週行動力最旺，記得加快腳步完成計畫；不過上個月後半開始開銷比較大，記得控管支出。11日火星跟天王星相位好，善用創意與個人特質，將能出奇制勝。15日可能有驚喜，愛情運很好，也可以旅行。在異國的你，會遇見好的機會與對象，非專業領域更是好運連連。海王星與水星陸續恢復正行，思路將變得更清晰，職場與學業都會越來越順利。月底工作與人際運佳。

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金牛座

本月將是個心想事成的好月份，3日求愛告白勝率高、7日帶來浪漫氛圍，散發專業魅力能讓對方為你傾心。10日之後行動力增強，盡管行動不要再猶豫。11日的雙子座滿月，雖然帶來一些職場或人際關係上的雜音，但只要堅定目標，問題最後都能被排除。如果有換工作的打算，下半月時機點最好。此外這是偏財運佳的一個月，比賽或抽獎都能有不錯的收穫。

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雙子座

土星與冥王星將在明年初合相，財務相關的決定或計畫將會在這個月底前明朗。冥王星會逼迫你面對問題，即便有困難與風險也要面對現實解決。本月金錢與人際運都好，土星自2017年帶給你的財務壓力會逐漸緩減。事業上，不同以往的工作機會可好好把握，水星恢復正行後，也會效率大增。健康狀況會好轉，最好力行運動與飲食計畫。本月有許多愛的驚喜，單身與否情場都精彩可期。

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巨蟹座

本月，過去的一些挑戰或改變將會出現轉機，感情與財務壓力也能緩減。土星與冥王星在婚姻宮，會被白手起家或苦幹的人吸引，但還是要懂得保護自己，不要為了浪漫理想硬是跟難搞的對象糾纏吃苦。11日雙子座滿月，會給你想不到的機會，但可能觸動內心的恐懼。可以進行旅遊或身心靈的深度探索，求學或出國工作也能收穫滿滿。至於金錢方面當心誤判局勢，不確定等月底再行動。

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獅子座

本月13日之前都不要簽署重要合約或從事金錢投資，謀職面試也盡量等月中之後。下半月運勢逐漸轉好，帶來能見度與人氣，身邊的助力出現，意外驚喜將扭轉局勢。25日會有發揮舞台，效率好且諸事皆順，儘管身邊有些雜音，但堅持信念就好。27日為今年最幸運的一天，夢想可望啟動或收割；直到明年1月3日都適合計畫未來，財運與愛情運都看漲。

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處女座

本月盡管行動不要猶豫，守護星水星恢復正行，帶來滿滿能量，計畫順利且效率奇佳；從事出版業、研發或法律相關工作，成績最好。19日之前，單身的你可望遇見真愛；歷經磨難的感情也能修成正果，試著身段放軟，愛情不會再溜走。火星在天蠍座直到明年1月3日，把握這段時間旅行，異國戀情機會多，一直到19日，人際版圖也能拓展。

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天秤座

財務問題本月開始緩減，水星正行之後計畫推行順利，過去發生的阻擾也會減少。直到明年1月3日，收入有可能增加，但開銷也更大；除了購物必須理性，大型開支也要好好規劃與控管。另外本月創意噴發，靠著框架外思考的能力，屢次都能出奇制勝，將找到適合自己發揮的空間。這也是愛情甜蜜的一個月，單身的你機會多。3日與7日或有意想不到的愛情驚喜，值得期待。

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天蠍座

愛情上的難題可望解套，將找到最適合彼此的默契與節奏，上半個月收穫最多。下半個月適合擬定工作學業相關計畫，能讓你確立目標，勇往直前。其他方面，舉棋不定的心將成為過去式，阻力減少後將能大刀闊斧推展計畫；火星與水星本月很給力，善用手邊的資源或籌碼，就能順利甚至提前達標。一直到明年1月3日之前，事業都會獲得加持，是衝刺的好時機。

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射手座

魅力十足的一個月，善用這個強項達成目標，謀職面試、告白求愛都能無往不利；事業上被動或心存僥倖則效果不彰。本月你的活力十足，加上太陽與木星合相，27日至月底運勢都將是今年最旺。2日之後，第二階段好運開始，財運未來一年都將受惠於木星。今年努力的案子，明年可望快樂收割。跟家庭有關的計畫將得以順利推展，想要結婚或搬家能心想事成。

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摩羯座

水星11月20日恢復正行，效率大幅提升，阻力逐漸變少。11月27日後創意與溝通能力獲得加持，會讓你更接近夢想，從事藝術或音樂相關工作的人，感受會特別深刻。本月諸星相位都好，2日金錢運佳，理財或加薪升遷都有可能。感情生活更多采多姿，愛情不妨採取主動， 3、7、11、15與24日都是幸運日。單身的你可多參加社交活動，在工作與學習環境也能擦出火花。

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水瓶座

月初有貴人幫助，2日起水星甦醒，可以購買昂貴電器或進行醫美療程。11日可大膽嘗試新計畫，事業與學業都能有好成績，一直到明年的1月3日，事業運都看漲，能見度大幅提升。如果想轉換工作跑道或與上司討論加薪，現在正是時候。20日後有滿滿能量與不錯的機會，過去難熬的調適期結束，狀況大好。本月愛情順水推舟，跟著感覺走即可。

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雙魚座

桃花朵朵開的一個月，3日告白的成功率高、7日約會大吉。本月只要願意走出自己熟悉的舒適圈就有勝算，行事效率大增，靈敏度也更勝以往，無論工作或人際關係都將大有斬獲。11日要當心口舌之爭，成功時應該更加低調謙遜。月中之後，木星與天王星會帶來驚喜，逆向操作或挑戰自我，會有意想不到的收穫。25日的新月日食逼迫你做出改變，接受挑戰不退縮將有大突破。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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