fb ig video ETtoday search mobile

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

> >

本月即將開展摩羯座為期一年的大運，吉多兇少，各星座多能心想事成。2日適合財務規劃，思緒敏銳，能夠清楚理性地判斷是非。接著3日金星與火星也出現好的相位，對於愛情有加持作用，還有7日適合告白或行動，應把握上半月這兩個最佳時機點。8日太陽角衝天王星，天馬行空的創意可望出奇制勝，但千萬不要在這一天簽合約，因為變數很多。

11日除了少數的溝通干擾與身邊雜音影響心緒之外，是個充滿機會的日子，對未來有計畫的你，這次真的定心，會堅持得更久；19日創業謀職都能有收穫。21日是個和諧且愛情驚喜滿點的一天，加上25日的魔羯座新月日食能幫你開啟新路，諸事順心宜好好把握。最後，27日太陽木星合相，是今年最幸運的一天。

 

牡羊座

本月的第一週行動力最旺，記得加快腳步完成計畫；不過上個月後半開始開銷比較大，記得控管支出。11日火星跟天王星相位好，善用創意與個人特質，將能出奇制勝。15日可能有驚喜，愛情運很好，也可以旅行。在異國的你，會遇見好的機會與對象，非專業領域更是好運連連。海王星與水星陸續恢復正行，思路將變得更清晰，職場與學業都會越來越順利。月底工作與人際運佳。

愛情運 O O O O O

工作運 O O O O

金錢運 O O 

犯小人 O O O

 

金牛座

本月將是個心想事成的好月份，3日求愛告白勝率高、7日帶來浪漫氛圍，散發專業魅力能讓對方為你傾心。10日之後行動力增強，盡管行動不要再猶豫。11日的雙子座滿月，雖然帶來一些職場或人際關係上的雜音，但只要堅定目標，問題最後都能被排除。如果有換工作的打算，下半月時機點最好。此外這是偏財運佳的一個月，比賽或抽獎都能有不錯的收穫。

愛情運 O O O O O 

工作運 O O O O O 

金錢運 O O O O

犯小人 O O O O 

 

雙子座

土星與冥王星將在明年初合相，財務相關的決定或計畫將會在這個月底前明朗。冥王星會逼迫你面對問題，即便有困難與風險也要面對現實解決。本月金錢與人際運都好，土星自2017年帶給你的財務壓力會逐漸緩減。事業上，不同以往的工作機會可好好把握，水星恢復正行後，也會效率大增。健康狀況會好轉，最好力行運動與飲食計畫。本月有許多愛的驚喜，單身與否情場都精彩可期。

愛情運 O O O O O

工作運 O O O 

金錢運 O O O O

犯小人 O O O 

 

巨蟹座

本月，過去的一些挑戰或改變將會出現轉機，感情與財務壓力也能緩減。土星與冥王星在婚姻宮，會被白手起家或苦幹的人吸引，但還是要懂得保護自己，不要為了浪漫理想硬是跟難搞的對象糾纏吃苦。11日雙子座滿月，會給你想不到的機會，但可能觸動內心的恐懼。可以進行旅遊或身心靈的深度探索，求學或出國工作也能收穫滿滿。至於金錢方面當心誤判局勢，不確定等月底再行動。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O 

犯小人 O O O

 

獅子座

本月13日之前都不要簽署重要合約或從事金錢投資，謀職面試也盡量等月中之後。下半月運勢逐漸轉好，帶來能見度與人氣，身邊的助力出現，意外驚喜將扭轉局勢。25日會有發揮舞台，效率好且諸事皆順，儘管身邊有些雜音，但堅持信念就好。27日為今年最幸運的一天，夢想可望啟動或收割；直到明年1月3日都適合計畫未來，財運與愛情運都看漲。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O

金錢運 O O O 

犯小人 O O O 

 

處女座

本月盡管行動不要猶豫，守護星水星恢復正行，帶來滿滿能量，計畫順利且效率奇佳；從事出版業、研發或法律相關工作，成績最好。19日之前，單身的你可望遇見真愛；歷經磨難的感情也能修成正果，試著身段放軟，愛情不會再溜走。火星在天蠍座直到明年1月3日，把握這段時間旅行，異國戀情機會多，一直到19日，人際版圖也能拓展。

愛情運 O O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O O

犯小人 O O 

 

天秤座

財務問題本月開始緩減，水星正行之後計畫推行順利，過去發生的阻擾也會減少。直到明年1月3日，收入有可能增加，但開銷也更大；除了購物必須理性，大型開支也要好好規劃與控管。另外本月創意噴發，靠著框架外思考的能力，屢次都能出奇制勝，將找到適合自己發揮的空間。這也是愛情甜蜜的一個月，單身的你機會多。3日與7日或有意想不到的愛情驚喜，值得期待。

愛情運 O O O O O

工作運 O O O O

金錢運 O O O

犯小人 O O 

 

天蠍座

愛情上的難題可望解套，將找到最適合彼此的默契與節奏，上半個月收穫最多。下半個月適合擬定工作學業相關計畫，能讓你確立目標，勇往直前。其他方面，舉棋不定的心將成為過去式，阻力減少後將能大刀闊斧推展計畫；火星與水星本月很給力，善用手邊的資源或籌碼，就能順利甚至提前達標。一直到明年1月3日之前，事業都會獲得加持，是衝刺的好時機。

愛情運 O O O O

工作運 O O O O O 

金錢運 O O O

犯小人 O O 

 

射手座

魅力十足的一個月，善用這個強項達成目標，謀職面試、告白求愛都能無往不利；事業上被動或心存僥倖則效果不彰。本月你的活力十足，加上太陽與木星合相，27日至月底運勢都將是今年最旺。2日之後，第二階段好運開始，財運未來一年都將受惠於木星。今年努力的案子，明年可望快樂收割。跟家庭有關的計畫將得以順利推展，想要結婚或搬家能心想事成。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O O O O 

小人運 O O 

 

摩羯座

水星11月20日恢復正行，效率大幅提升，阻力逐漸變少。11月27日後創意與溝通能力獲得加持，會讓你更接近夢想，從事藝術或音樂相關工作的人，感受會特別深刻。本月諸星相位都好，2日金錢運佳，理財或加薪升遷都有可能。感情生活更多采多姿，愛情不妨採取主動， 3、7、11、15與24日都是幸運日。單身的你可多參加社交活動，在工作與學習環境也能擦出火花。

愛情運 O O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O O O 

犯小人 O O 

 

水瓶座

月初有貴人幫助，2日起水星甦醒，可以購買昂貴電器或進行醫美療程。11日可大膽嘗試新計畫，事業與學業都能有好成績，一直到明年的1月3日，事業運都看漲，能見度大幅提升。如果想轉換工作跑道或與上司討論加薪，現在正是時候。20日後有滿滿能量與不錯的機會，過去難熬的調適期結束，狀況大好。本月愛情順水推舟，跟著感覺走即可。

愛情運 O O O O

工作運 O O O O O 

金錢運 O O O O

犯小人 O 

 

雙魚座

桃花朵朵開的一個月，3日告白的成功率高、7日約會大吉。本月只要願意走出自己熟悉的舒適圈就有勝算，行事效率大增，靈敏度也更勝以往，無論工作或人際關係都將大有斬獲。11日要當心口舌之爭，成功時應該更加低調謙遜。月中之後，木星與天王星會帶來驚喜，逆向操作或挑戰自我，會有意想不到的收穫。25日的新月日食逼迫你做出改變，接受挑戰不退縮將有大突破。

愛情運 O O O O O

工作運 O O O O

金錢運 O O O

犯小人 O O O

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《美麗佳人》十二月星座運勢：「這個月吉多兇少，各星座多能心想事成！」

【星星教授安格斯2019/12/2-12/8星座運勢】雙子人緣魅力up、天秤單戀有進展、水瓶別太忙碌多休息～

【星星教授安格斯2019/11/25-12/1星座運勢】獅子桃花運強、摩羯受長官提拔、雙魚婚期近了

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象

最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚

最捨得對戀人花錢的星座Top 3 ！雙魚衝動投入、第一名馬上閃婚

試・開箱／限量15個！Vivienne Westwood推「台灣土星包」背後故事超感人 乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚 身兼極限運動好手的華裔導演太有才　代言沛納海繼續冒險 減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃 心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學 DIOR 2020早秋男裝潮爆！大咖出手畫圖騰　王俊凱全身都是字 網友狂推的「卸妝油、霜」5選！不怕冒粉刺、痘痘　還能感受「臉在呼吸」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面