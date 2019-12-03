安格斯12星座一周運勢12/2-12/8　天秤單戀有進展、摩羯心開了運也就轉了

牡羊 3.21~4.20

12月的到來對羊兒來說也有著新的氣象，至少水逆的陰影算完全褪去了，看起來羊兒未來這週愛情和工作都處在一個無風無雨、風平浪靜的情況，好消息是偏財運不少，可能有突然的小筆進帳，或是消費時撿到便宜。還在學的羊寶寶們，本週在學習運上有新的開始，周圍也有許多令你開心的事情，是一個神采飛揚的時期。

金牛 4.21~5.20

實際又聰明的牛座其實在心中醞釀了很多新想法和目標，月初將會是牛兒的好日子，可以開始要為自己做一番全面的改變，本週的你來說會是絕佳開始學習的契機，不管是哪方面都有非常好的進展在等著牛座，不妨帶著夢想全新出發！感情上單身原地踏步居多，適合先站穩腳步再求進步。

雙子 5.21~6.20

人際魅力強勁的一週，雙子座受到金星的影響，內外優點將在本週齊放，在人群中就是特別顯眼，能給人很好的第一印象。只要稍稍打扮也能展現容光煥發的光采，尤其在派對聚會等場合，最適合雙子座盡情嘗試不同的造型Look，由於整個人比平日更有魅力，社交玩樂和朋友邀約的機會也變多了。

巨蟹 6.21~7.21

運勢中得到水星的力量，蟹座本週暫且脫離了之前迷糊健忘的窘境，讀書、學習的運勢銳不可當，在你有心的安排規畫下，未來這週將可能把重心放在新課程、新技能等等跟充實自我和學習進修有關的事物上，一股作氣將能為你帶來很多表現的機會，在此同時也將助長感情發展，滿滿自信的你，好感度也高到破表啊！

獅子 7.22~8.22

年底歡慶的氛圍慢慢在四週擴散，但獅子不僅少了以往的開心振奮，心情上也有愈來愈煩躁的跡象，很可能對自己現下的某層關係、某些近況或是居家環境的擺設愈來愈看不順眼，走到了一年的尾聲，是時候運用一些變化來讓自己生活有新的成分存在，心靈也需要斷捨離。公眾場合裡落落大方的表現能衝高你的人氣，也有機會為你帶來愛情訊息。

處女 8.23~9.22

這週的處女座面臨的挑戰與難關不少，最大的敵人仍是自己，該堅持下去、還是與現實妥協，考驗著你的智慧，若能熬過去，未來越級打怪也就不是問題！此時進入緊張忙碌的最高峰，完全無暇顧及感情生活，很可能冷落了陪在你身邊的他，在感覺苦悶的時刻，情人會是你的最佳解語花，別吝嗇與對方分享你的心事喔！

天秤 9.23~10.22

正在為某一段緣分追求的天秤座，這週在金星的滋潤下，愛情上將出現曙光，單戀的秤座將不再只是苦苦思念，有機會與對方有進一步的互動，兩人的關係很有可能再往前邁向一步。至於有情人的，彼此的互動開始趨向習慣，需要一點新的驚喜和浪漫。工作上平步青雲，可以在這個時候執行新計畫。

天蠍 10.23~11.22

向來內斂、小心翼翼且伺機而動的天蠍座，本週有太陽和金星的幫助，暫時可以把心稍微放鬆一些了~在火星運行下，蠍座給自己的莫名壓力有愈來愈重的傾向，需要找個時機慢慢調適，並試著經營社交人際圈，轉移自已各種杞人憂天的顧慮，只要抱持著自然、舒適的平常心，就會有不少改變的契機和好運。

射手 11.23~12.21

就算事情再多再忙再麻煩，射手座一旦啟動「自我」機制，就刀槍不入，完全不會被別人的負面評價影響心情，會以自己的方式達成使命！這一週裡你的付出大都有些艱辛，也未必受旁人支持認可，不過你仍會擇善固執的堅持住自己的想法，每件事進行的未必順利，不論是感情或是工作上，認真做到最好，就無愧於心了。

摩羯 12.22~1.19

這週摩羯表面上運勢平平，感覺似乎是12星座中最不需擔心的那個，殊不知這都是摩羯習慣把大事化小的結果，什麼事都悶著頭硬吞，只會讓自己沒完沒了的忙著，其實才是所有星座中最令人憂心的，庸庸碌碌的一年快走進尾聲，現在的你不妨放下得失心、放慢腳步，看看周圍默默關心著你的人事物，心開了運也就轉了。

水瓶 1.20~2.18

長時間快節奏的工作討生活，已經慢慢構成了瓶座什麼事都恨不得累死自己的習慣，這週的你要當心因為太過投入工作，造成體力低落，很容易精神不佳，帶來小感冒。這段時間體能下降，最好能多作休息，不要在外面趴趴走，雖然有愛情機會降臨，但是對於突如其來的緣份，還需要觀望，想清楚自己要的是什麼再決定。

雙魚 2.19~3.20

雖然已經慢慢脫離了之前的低潮，不過魚座身邊繁瑣的事仍然很多，讓本週的你不得不繃緊了神經，拼著向前衝，本來沒放在心上的事很可能將因為人小的忽略最後小事化大，感覺上並不是非常順利，考驗著魚兒臨場的危機處理。所幸你的周圍還是有許多好消息，尤其有對象的魚座將重溫以往熱戀期的感覺，感情將有進展。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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