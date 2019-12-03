fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢12/2-12/8　天秤單戀有進展、摩羯心開了運也就轉了

> >

牡羊　3.21~4.20

12月的到來對羊兒來說也有著新的氣象，至少水逆的陰影算完全褪去了，看起來羊兒未來這週愛情和工作都處在一個無風無雨、風平浪靜的情況，好消息是偏財運不少，可能有突然的小筆進帳，或是消費時撿到便宜。還在學的羊寶寶們，本週在學習運上有新的開始，周圍也有許多令你開心的事情，是一個神采飛揚的時期。

金牛　4.21~5.20

實際又聰明的牛座其實在心中醞釀了很多新想法和目標，月初將會是牛兒的好日子，可以開始要為自己做一番全面的改變，本週的你來說會是絕佳開始學習的契機，不管是哪方面都有非常好的進展在等著牛座，不妨帶著夢想全新出發！感情上單身原地踏步居多，適合先站穩腳步再求進步。

雙子　5.21~6.20

人際魅力強勁的一週，雙子座受到金星的影響，內外優點將在本週齊放，在人群中就是特別顯眼，能給人很好的第一印象。只要稍稍打扮也能展現容光煥發的光采，尤其在派對聚會等場合，最適合雙子座盡情嘗試不同的造型Look，由於整個人比平日更有魅力，社交玩樂和朋友邀約的機會也變多了。

巨蟹　6.21~7.21

運勢中得到水星的力量，蟹座本週暫且脫離了之前迷糊健忘的窘境，讀書、學習的運勢銳不可當，在你有心的安排規畫下，未來這週將可能把重心放在新課程、新技能等等跟充實自我和學習進修有關的事物上，一股作氣將能為你帶來很多表現的機會，在此同時也將助長感情發展，滿滿自信的你，好感度也高到破表啊！

獅子　7.22~8.22

年底歡慶的氛圍慢慢在四週擴散，但獅子不僅少了以往的開心振奮，心情上也有愈來愈煩躁的跡象，很可能對自己現下的某層關係、某些近況或是居家環境的擺設愈來愈看不順眼，走到了一年的尾聲，是時候運用一些變化來讓自己生活有新的成分存在，心靈也需要斷捨離。公眾場合裡落落大方的表現能衝高你的人氣，也有機會為你帶來愛情訊息。

處女　8.23~9.22

這週的處女座面臨的挑戰與難關不少，最大的敵人仍是自己，該堅持下去、還是與現實妥協，考驗著你的智慧，若能熬過去，未來越級打怪也就不是問題！此時進入緊張忙碌的最高峰，完全無暇顧及感情生活，很可能冷落了陪在你身邊的他，在感覺苦悶的時刻，情人會是你的最佳解語花，別吝嗇與對方分享你的心事喔！

天秤　9.23~10.22

正在為某一段緣分追求的天秤座，這週在金星的滋潤下，愛情上將出現曙光，單戀的秤座將不再只是苦苦思念，有機會與對方有進一步的互動，兩人的關係很有可能再往前邁向一步。至於有情人的，彼此的互動開始趨向習慣，需要一點新的驚喜和浪漫。工作上平步青雲，可以在這個時候執行新計畫。

天蠍　10.23~11.22

向來內斂、小心翼翼且伺機而動的天蠍座，本週有太陽和金星的幫助，暫時可以把心稍微放鬆一些了~在火星運行下，蠍座給自己的莫名壓力有愈來愈重的傾向，需要找個時機慢慢調適，並試著經營社交人際圈，轉移自已各種杞人憂天的顧慮，只要抱持著自然、舒適的平常心，就會有不少改變的契機和好運。

射手　11.23~12.21

就算事情再多再忙再麻煩，射手座一旦啟動「自我」機制，就刀槍不入，完全不會被別人的負面評價影響心情，會以自己的方式達成使命！這一週裡你的付出大都有些艱辛，也未必受旁人支持認可，不過你仍會擇善固執的堅持住自己的想法，每件事進行的未必順利，不論是感情或是工作上，認真做到最好，就無愧於心了。

摩羯　12.22~1.19

這週摩羯表面上運勢平平，感覺似乎是12星座中最不需擔心的那個，殊不知這都是摩羯習慣把大事化小的結果，什麼事都悶著頭硬吞，只會讓自己沒完沒了的忙著，其實才是所有星座中最令人憂心的，庸庸碌碌的一年快走進尾聲，現在的你不妨放下得失心、放慢腳步，看看周圍默默關心著你的人事物，心開了運也就轉了。

水瓶　1.20~2.18

長時間快節奏的工作討生活，已經慢慢構成了瓶座什麼事都恨不得累死自己的習慣，這週的你要當心因為太過投入工作，造成體力低落，很容易精神不佳，帶來小感冒。這段時間體能下降，最好能多作休息，不要在外面趴趴走，雖然有愛情機會降臨，但是對於突如其來的緣份，還需要觀望，想清楚自己要的是什麼再決定。

雙魚　2.19~3.20

雖然已經慢慢脫離了之前的低潮，不過魚座身邊繁瑣的事仍然很多，讓本週的你不得不繃緊了神經，拼著向前衝，本來沒放在心上的事很可能將因為人小的忽略最後小事化大，感覺上並不是非常順利，考驗著魚兒臨場的危機處理。所幸你的周圍還是有許多好消息，尤其有對象的魚座將重溫以往熱戀期的感覺，感情將有進展。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《美麗佳人》十二月星座運勢：「這個月吉多兇少，各星座多能心想事成！」

【星星教授安格斯2019/12/2-12/8星座運勢】雙子人緣魅力up、天秤單戀有進展、水瓶別太忙碌多休息～

【星星教授安格斯2019/11/25-12/1星座運勢】獅子桃花運強、摩羯受長官提拔、雙魚婚期近了

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

「還沒出門，我就想回家了」引網友共鳴　日本不想上班語錄超厭世

「還沒出門，我就想回家了」引網友共鳴　日本不想上班語錄超厭世

MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤

MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤

12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

韓妞三餐照吃狂瘦12公斤！4大重點「學會改變飲食順序」 日本獵奇「牡蠣珍珠隨身鏡」意外爆紅！超逼真造型網暴動：想買 台灣設計師推出「無力炸醬麵」毛毯！超逼真造型網友驚呼：好餓 「別煩我手錬」必買！白爛貓4歲飾品超搞怪　想說的話全都能客製 星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯 韓妞公開化妝包必備5單品　跟著畫就沒錯 Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面