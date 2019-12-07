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劉寅娜與IU是好閨蜜　每天早上堅持2個動作養成女神身材

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將近27歲時才真正有了電視演出的機會，劉寅娜一路走來並不順遂，在《來自星星的你》中受到舉目後，《鬼怪》炸雞店老闆娘一角才又正式將她推上人氣高峰。

充滿氣質的長髮搭上向下延伸的眼皮，笑起來眼睛瞇瞇地，好人緣就從面容開始。雖然在戲劇中經常保持一種距離感，但這種距離卻讓她更有明星氣質，一種遊走在魅力與亮麗間的氛圍。

 
 
 
 
 

37歲的年紀，是女性保養的最佳典範，並且常上節目分享她的養生之道，早上起床堅持喝杯溫開水以及拉筋運動，並且每天都會練習深蹲，早餐愛吃蘋果、堅果、優格以及地瓜，儘管身材已經是完美的了，但是作為藝人，仍嚴守紀律讓人十分敬佩。

為了美麗而存在，37歲 劉寅娜與IU是閨蜜、工作堅持做到最好，掩蓋不住的燦爛光芒！

為了美麗而存在，37歲 劉寅娜與IU是閨蜜、工作堅持做到最好，掩蓋不住的燦爛光芒！

為了美麗而存在，37歲 劉寅娜與IU是閨蜜、工作堅持做到最好，掩蓋不住的燦爛光芒！

與好人緣的IU李知恩是閨蜜，兩人經常出遊，IU新專輯《Love Poem》巡迴演唱會，她也沒有缺席，雖然彼此工作忙碌，但是兩人的感情就像一種動力，想到有彼此在身邊，縱使沒有經常見面，也能持續親姊妹般的情感。

為了美麗而存在，37歲 劉寅娜與IU是閨蜜、工作堅持做到最好，掩蓋不住的燦爛光芒！

為了美麗而存在，37歲 劉寅娜與IU是閨蜜、工作堅持做到最好，掩蓋不住的燦爛光芒！

過去在採訪中，被問到這幾年面對工作的態度，她表示每一次在挑選劇本的時候，都會量力而為，所以會特別小心，只想把最好的一面呈現給大家，如果接下工作後，也一定會全心付出，不愧對大家對自己的期待。

 
 
 
 
 

身為輕熟女性的指標，劉寅娜就像是為了美麗而存在一般，不管是短髮或是長髮的她，每個氣質都是值得學習的標準阿~

 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 劉寅娜
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