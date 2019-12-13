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最美的國會議員華麗回歸！《輔佐官2》申敏兒一身純白正裝，女神氣質爆發

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以國會、政壇為故事背景的韓劇《輔佐官》，第二季終於開播，不只劇情掀起戲迷們熱論，劇中人物角色也是大家關注焦點，從第一季到第二季都飾演國會議員的申敏兒，雖然大多以正式西裝穿搭登場，不過這些造型在款式、色系上，每次都有不同的變化，帶給粉絲們耳目一新的感覺。

開播至今最令人印象深刻的，就是這套純白色的西裝式洋裝，西裝領的設計展現出國會議員的專業性，貼身的輪廓外觀把申敏兒的姣好身段展露無疑，更別說她本人的氣質了。

白色系的西裝還有這套寬版西裝外套，搭配同色系的下身，可以像申敏兒在脖子打上絲巾增添亮點，或是在袖子處隨性的反摺，看起來多了份率性。

白色襯衫也是上班族必備的單品，選擇搭配黑色、深色系的西裝寬褲、長褲，絕對是最安全的零失誤穿搭，這種時候就可以運用飾品，像是項鍊、耳環來增加造型的亮點。

正式西裝套裝怎麼能少最經典的黑色！申敏兒以白色襯衫搭配黑色西裝外套、長褲，詮釋幹練的女強人形象。

另外，成功吸引戲迷關注的，還有這套紫羅蘭洋裝，毛呢的材質展現奢華氣息，穿在申敏兒身上更能突顯她白皙的肌膚，也展現她非凡的氣質。

綠色系是今年相當流行的色調之一，在劇中申敏兒也穿上嫩綠色、土耳其藍的正裝登場，不同於經典黑白色調，更多了活潑的氣息。

而今年大勢色「焦糖色、奶茶色」也出現在申敏兒的劇中穿搭，這身卡其色正式裝束，讓幹練的國會議員瞬間化身溫柔小姐姐。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 申敏兒, 輔佐官2, 正裝
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