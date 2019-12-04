梵克雅寶獻暖心聖誕禮　四葉幸運圖騰珠寶帶好運

▲梵克雅寶Alhambra系列珠寶是幸運的象徵。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

聖誕節的腳步近了，為自己或另一半尋覓貼心禮物時，象徵好運的貼身首飾是不少人的首選，因為既充滿祝福意涵，也能時時刻刻將心意戴在身上。象徵幸運珠寶的第一聯想，正是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）四葉幸運圖騰的Alhambra系列。

▲Magic Alhambra系列鑽石耳環，1,430,000元。

四葉幸運圖騰於1920年代於梵克雅寶首度亮相，1968年正式推出Alhambra系列，標誌性的造型長項鍊與當年時尚趨勢完美結合，摩納哥王妃葛麗絲凱莉都是擁護者，今日仍以豐富款式吸引女性目光。

▲Vintage Alhambra黃K金鑲紅玉髓吊墜（左）88,000元，Vintage Alhambra黃K金鑲孔雀石項鍊279,000元。

聖誕節最應景的色調非紅與綠莫屬，最佳入門選擇為Vintage Alhambra黃K金鑲紅玉髓吊墜，另有長項鍊可供層次搭配，別有一番韻味；綠色則由鑲嵌孔雀石的四葉幸運圖騰珠寶為代表，而鑲嵌美鑽的白K金鑽石耳環，呼應雪花、冰晶的冬日意象。

▲Perlée系列以金質圓珠設計著稱，今年加入色彩更繽紛。

▲Perlee couleurs可轉換式黃K金與珊瑚長項鍊，655,000元。

以金質圓珠設計著稱的Perlee系列，也是日常可靈活搭配的款式，焦點新作是由3個大小各異圓環組成的長項鍊，中央的圓環可拆下，轉換成另外3款飾以綠松石、珊瑚或縞瑪瑙的圓環，上演不同的驚喜；同時推出Perlee couleurs蛋面切割寶石耳環、吊墜和戒指，小巧秀氣的設計，絕對是可日日佩戴的暖心聖誕禮。

▲Perlee couleurs黃K金鑲孔雀石戒指（左）73,000元，Perlee couleurs玫瑰金鑲紅玉髓吊墜56,000元。