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【奧斯塔羅】努力已久，目前這件事該放棄嗎？

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▲這事放棄是對的嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

面對努力已久
卻始終不見起色
或是覺得疲倦的事情
有時放棄不是件壞事

今天就跟著奧斯一起來看看
這件事選擇放棄是對的嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，如果你目前正想放棄又不知道如何是好的話，奧斯建議你先放過自己一馬，因為這樣的牌組代表獨自努力與孤寂感強烈，不難發現這條路你已堅持許久，而且一路以來都是自己埋頭苦幹去做，奧斯不得不告訴你，每個人的能力總有個限度，如果這件事情早就努力過了，那麼選擇放棄有時也不是個壞事，所以別老將自己往死胡同裡推，你的個性有時候就是太鑽牛角尖囉！

牌ll

選到這組牌的朋友，有時放棄會是種選擇，奧斯知道你們是個聰明的人，永遠知道自己在做什麼，畢竟這樣的牌組顯示的就是理性思考與前進目標的人，只是你們的個性有點糟，什麼事情都要往自己身上攬，因為你們不是那種喜歡發號施令的人，所以每當自己攬起來做的時候，累得半死的就是你自己，因此奧斯要說，如果目前真的扛不住就趕緊休息吧！

牌lll

選到這組牌的朋友，奧斯會說你們真是個努力的人，但有時候悶著頭做事不是件聰明的事情，因為這樣牌組代表努力與奮鬥，不得不說你們算是挺賣力的，面對自己在意的事情與狀況，總會努力的去完成，但偏偏你們是個不太思考的人，許多事情總是一股腦就投入去做，因此走了許多冤枉路，所以奧斯會說挑選到這組牌的你，目前這件事還不是放棄的時候，如果有許多方向還沒嘗試，趕緊思考一下再重新出發吧！

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選到這組牌的朋友，目前的事情千萬不要放棄，這樣的牌組代表完美解決與劃下段落的牌組，基本上還是有機會可以順利解決的，只是面對目前的事情，你或許會覺得自己快瘋了，但奧斯建議你，這樣的牌組有著和樂融融的含意，還是可以再堅持一下，或是向年紀稍長的長輩或前輩討教，因為這樣可以獲得良好的建議以及方向唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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