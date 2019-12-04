女神不可惜！蒼井優、陳意涵婚後笑容藏不住　「美女配野獸」幸福4原因

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生活中是否曾有一位漂亮女生朋友，條件極好，某天聚餐帶來給大家認識的交往對象卻讓眾人跌破眼鏡？其實在演藝圈中也不乏被認為是「美女配野獸」的例子，像是今年閃電結婚轟動日本的空靈女神蒼井優與搞笑藝人山里亮太、陳意涵與導演老公許富翔、王祖藍與李亞男等等，無視外界對另一半的批評聲浪，這些女孩們看見了愛情中組成幸福更重要的元素。

▲日本諧星山里亮太蒼井優交往兩個月閃電結婚。（圖／翻攝自IG@asahi_shimbun）

＃蒼井優：「跟誰在一起時能做最真實的自己，才是最重要的。」

誰不喜歡「高富帥」？但如果為了想收服高富帥，而時時偽裝自己、迎合對方，那麼生活起來多麼痛苦？所以比起喜歡的對象的條件，與他相處能盡情展現最真實的自己，在一段感情裡才是最重要的。

＃山里亮太：「她不是魔女，在我眼中不過是個簡單的女孩，開心時大笑、難過時也會哭。」

像蒼井優這樣外貌姣好的亮眼女星，總是被媒體塑造成處處留情的「魔女」，山里亮太曾經在記者會上被記者無理提問：「你不怕她劈腿嗎？」他只淡淡地說道，在他心中蒼井優不過是個單純的女生，開心時會大笑、難過時就會哭，僅此而已，才不是什麼魔女。

▲蒼井優擁有眾人欽羨的美貌。（圖／翻攝自IG@aoiyuuu）

蒼井優與山里亮太兩人公開亮相時，蒼井優總是笑得合不攏嘴，幸福完全藏不住，如果山里亮太能夠為她帶來一輩子的歡笑，溫柔照顧她一輩子，何必在乎樣子好不好看呢？

而不管幾歲都和少女一般青春可愛又漂亮的陳意涵，情史豐富、收割無數男神的她，最後卻與外型平凡普通的導演許富翔結婚生子。大陸實境秀《幸福三重奏》中，夫妻兩人幸福的模樣羨煞眾人，原先不看好許富翔的許多網民，也紛紛轉以支持的態度。

＃包辦一切家事、寵溺無上限

在《幸福三重奏》中可以發現，所有家事幾乎都許富翔在做，不過他完完全全都是出於自願，一切的出發點都是為老婆好，希望老婆可以去做其他想做的事、去玩，節目中曾出現許富翔一個人忙東忙西讓陳意涵在旁邊玩拼圖的畫面，好老公就是把老婆寵到壞掉也在所不惜～

＃許富翔：「我們倆像是結了婚的朋友，她是老大我是小弟，我就跟著她跑。」

陳意涵的個性就是好奇心無窮、時不時就戲精上身，許富翔除了不厭其煩的回答她千奇百怪的問題，也會陪伴她一起玩、耍幼稚、演情境劇，只要互相契合隨便一件小事都能讓彼此開懷大笑。

只要老婆開心從來不會去限制，像陳意涵就連懷孕時期還是堅持跑步，親朋好友雖是出於關心不斷阻攔，身為老公的許富翔只是監督她在醫生說的安全範圍內運動，全心支持老婆喜歡、想做的事。

▲時常曬恩愛的陳意涵與許富翔夫妻檔。（圖／翻攝自陳意涵微博）

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