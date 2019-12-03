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Dappei／秋冬穿搭新選項　用顯瘦又修身的「直筒裙」搭出3種女神風格

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▲直長裙。（圖／記者陳美伶攝）

文字。 圖片／Dappei

就算天氣越來越冷颼颼，也不代表得放棄心愛的裙子，搭編發現今年許多網拍、平價品牌都有推出「直筒裙」，雖然相較於百褶裙、A 字裙來說，直筒裙或許沒有這麼受到關注，但其實直筒裙非常修身，因此 Dappei 整理出以下搭配法，讓秋冬穿搭又有一個新選項！

直筒裙為 H 型剪裁，雖然不若百褶裙、A 字裙來得方便活動，但是比下擺內縮的鉛筆裙好上許多，也能同時保有俐落感，直筒裙的剪裁還有讓身形拉長的視覺感受，達到顯瘦、顯高的效果。

▎青春街頭 LOOK

▲直長裙。（圖／記者陳美伶攝）

想要展現青春氣息，那絕對要出動衛衣了（當然帽 TEE 也是很好的選擇），直筒裙搭上 OVERSIZE 的衛衣，踩上帆布鞋或球鞋，便能輕鬆帶出休閒又慵懶的假日造型，雖然上身都為素色，但直筒裙的格紋與波點圖樣讓整體有了重點，也可以配上漁夫帽或老帽，讓街頭感更上一層樓，天氣更冷時，可以在裙裡搭上褲襪便能應付低溫。

（圖片來源：1 2 3

▎氣質知性 LOOK

▲直長裙。（圖／記者陳美伶攝）

冬天必備的高領毛衣，也能與直筒裙搭出簡約的知性風格，將前擺隨意紮入裙中抓出腰線讓整體更俐落，以上下身皆極簡的素面、沉穩色調來創造性冷淡風，若覺得太樸素，可以以墨鏡、耳環、項鍊等亮點配件做點綴，配上短靴就是舒服卻不失體面的上班造型，踩上休閒鞋逛街也毫不突兀。

（圖片來源：1 2 3

▎學院俏皮 LOOK

▲直長裙。（圖／記者陳美伶攝）

想營造學院風的俏皮感，可以從兩個方向下手，其一是顏色，其二是配件，如左圖及中圖便是利用明亮的顏色來展現活潑氣息，上篇介紹格紋時便提到，格紋的顏色決定風格走向，亮色格紋予人精神百倍的活力感受，而格紋本身就是學院風的經典圖樣，可以簡單搭上毛衣，或是學院風經典的「襯衫外搭針織衫」穿法，都是很好搭配。而右圖雖然是直筒裙與毛衣都為深色系，但貝蕾帽與皮鞋配白襪，便讓穿搭馬上有了學院風格，雖然全身皆為素面，但上衣的麻花編織多了低調的細節巧思。當你不知道衣櫃那件直筒裙不知道如何搭上身配色時，可以從直筒裙上有的顏色尋找，就不會出錯了。

（圖片來源：1 2 3

Dappei 結語：

搭編本來沒有直筒裙，但每次逛街都會莫名被直筒裙吸引視線，而且越看越覺得是不敗單品，好搭不說，每年都拿出來穿也不會有過時感，非常值得投資，我們一起手牽手入坑吧！

文字編輯：Sofie

延伸閱讀

連梅根王妃都穿它耍優雅，抗夏聖品「襯衫裙」四種穿法，看完一定被推坑！

「百摺裙」挑選重點趕快筆記，讓你視覺激瘦 10 KG！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 穿搭, 搭配
fashion.net

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