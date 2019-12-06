【奧斯塔羅】在意的對象最近會重新聯繫上嗎？

你我心中

總有一位在意的人

如果你目前有想聯繫的對象

今天就和奧斯老師一起來看看

最近和這對象有機會聯繫上嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，要跟心中在意的對象聯繫上，就真有些困難了，這樣的牌組代表休息與觀察，可以看出兩人內心中的心結似乎尚未打開，或許對於彼此都抱著期待或是希望，甚至期待對方可以主動聯繫，但偏偏這樣的牌組卻暗示內心的心結與委屈，所以奧斯老師要說，若真的要等到對方上門主動聯繫，可真的有些困難唷！

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選到到這組牌的朋友，你期待的對象和你主動聯繫未必不是件難事，畢竟這樣的牌組代表主動與互動，只是奧斯老師會說，對方或許還在等一個台階或是你的示好，要聯繫不難但端看你的手法，因此若是你願意給彼此一個台階下，兩人要恢復聯繫真就容易許多了喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，這對象要和你聯繫上就顯得比較困難，畢竟這樣的牌組代表尊嚴與面子，老實說不難看出對方是個愛面子的人，更正確地來說，對方就是放不下尊嚴來跟你主動聯繫，儘管內心有這樣的想法，所以要是這件事沒有解決或是看到你的主動，彼此要聯繫上，就挺困難的了。

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選到這組牌的朋友，關係的結束起了不小的爭執，這樣的牌組代表爭執與紛爭，對於過去的爭執，這對象似乎還沒有完全放下，所以才不肯和你聯繫，因此若想和這對象聯繫上，奧斯老師要說可是難上加難了，畢竟短時間這對象要和你聯繫的機會，可說是相當低喔！

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