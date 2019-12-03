電子雞強勢回歸？用MacBook Pro的Touch Bar養小寵物，觸控就能餵食超療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@gracecondition

還記得以前曾經風靡過一時的電子雞遊戲嗎？相信這是很多人童年的回憶。現在Apple筆電MacBook Pro的Touch Bar上，居然也可以養電子寵物！電子寵物把Touch Bar框框當成生活空間，在裡面吃飯、睡覺的可愛模樣，讓人重溫起兒時回憶～沒接觸過電子雞的世代，也可以玩玩這有趣的小遊戲。

Apple推出的筆電MacBook Pro系列，自2016開始就將電腦最上排的功能鍵全改成觸控式的Touch Bar。很多人一開始不太能接受這項改變，但逐漸習慣後，在Touch Bar的框框空間，其實可以有很多新奇的嘗試，過去就有人在上面玩吃豆人、小恐龍跳躍等遊戲。

這次開發人員Grace Avery設計的「Touch Bar Pet」則是將電子寵物搬到Touch Bar來養，靈感就是來自過去流行過的電子雞（Tamagotchi）。這隻小寵物外型像隻貓，有橘色的圓圓身體，加上貓咪耳朵跟尾巴。

飼養這隻Touch Bar寵物的方法跟其他遊戲差不多，可以觀察飢餓、健康數值，要定期餵食跟打掃生活空間，小心別在寵物睡著時惹怒他。但要記得多多表達關心，免得小寵物因為寂寞而死掉。

twitter did someone want a touchbar tamagotchi? pic.twitter.com/Z44uxbOtge — Grace (@gracecondition) 2019年11月18日





目前這款遊戲還只在開發階段，不過可以下載Beta測試版玩看看，有些人已經分享了試玩的影片，貓咪吃飯、移動的模樣超級可愛～但這個遊戲無法在背景中玩，只要離開這個介面就會跳出遊戲，無法一邊玩一邊做別的事。

在 Instagram 查看這則貼文 Agence Yellow（@agenceyellow）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 28 日 上午 3:06 張貼

其實近年也有推出一些像電子雞的電子遊戲機，像受歡迎的角落小夥伴就有推出過一款。復古懷舊的小小遊戲機裡面，可以飼養超萌的角落小夥伴，比以前簡單的介面豐富很多，有彩色背景和很多可愛的圖案，不只小朋友會很愛，大人們看了也童心爆發！

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