電子雞強勢回歸？用MacBook Pro的Touch Bar養小寵物，觸控就能餵食超療癒

編輯/Emily 圖/翻攝自twitter@gracecondition

還記得以前曾經風靡過一時的電子雞遊戲嗎?相信這是很多人童年的回憶。現在Apple筆電MacBook Pro的Touch Bar上,居然也可以養電子寵物!電子寵物把Touch Bar框框當成生活空間,在裡面吃飯、睡覺的可愛模樣,讓人重溫起兒時回憶~沒接觸過電子雞的世代,也可以玩玩這有趣的小遊戲。

Apple推出的筆電MacBook Pro系列,自2016開始就將電腦最上排的功能鍵全改成觸控式的Touch Bar。很多人一開始不太能接受這項改變,但逐漸習慣後,在Touch Bar的框框空間,其實可以有很多新奇的嘗試,過去就有人在上面玩吃豆人、小恐龍跳躍等遊戲。

這次開發人員Grace Avery設計的「Touch Bar Pet」則是將電子寵物搬到Touch Bar來養,靈感就是來自過去流行過的電子雞(Tamagotchi)。這隻小寵物外型像隻貓,有橘色的圓圓身體,加上貓咪耳朵跟尾巴。

飼養這隻Touch Bar寵物的方法跟其他遊戲差不多,可以觀察飢餓、健康數值,要定期餵食跟打掃生活空間,小心別在寵物睡著時惹怒他。但要記得多多表達關心,免得小寵物因為寂寞而死掉。

twitter did someone want a touchbar tamagotchi? pic.twitter.com/Z44uxbOtge