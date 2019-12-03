fb ig video ETtoday search mobile

電子雞強勢回歸？用MacBook Pro的Touch Bar養小寵物，觸控就能餵食超療癒

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@gracecondition

還記得以前曾經風靡過一時的電子雞遊戲嗎？相信這是很多人童年的回憶。現在Apple筆電MacBook Pro的Touch Bar上，居然也可以養電子寵物！電子寵物把Touch Bar框框當成生活空間，在裡面吃飯、睡覺的可愛模樣，讓人重溫起兒時回憶～沒接觸過電子雞的世代，也可以玩玩這有趣的小遊戲。

▲筆電寵物。（圖／翻攝自twitter@gracecondition）

Apple推出的筆電MacBook Pro系列，自2016開始就將電腦最上排的功能鍵全改成觸控式的Touch Bar。很多人一開始不太能接受這項改變，但逐漸習慣後，在Touch Bar的框框空間，其實可以有很多新奇的嘗試，過去就有人在上面玩吃豆人、小恐龍跳躍等遊戲。

這次開發人員Grace Avery設計的「Touch Bar Pet」則是將電子寵物搬到Touch Bar來養，靈感就是來自過去流行過的電子雞（Tamagotchi）。這隻小寵物外型像隻貓，有橘色的圓圓身體，加上貓咪耳朵跟尾巴。

▲筆電寵物。（圖／翻攝自twitter@gracecondition）

飼養這隻Touch Bar寵物的方法跟其他遊戲差不多，可以觀察飢餓、健康數值，要定期餵食跟打掃生活空間，小心別在寵物睡著時惹怒他。但要記得多多表達關心，免得小寵物因為寂寞而死掉。

▲筆電寵物。（圖／翻攝自twitter@gracecondition）



目前這款遊戲還只在開發階段，不過可以下載Beta測試版玩看看，有些人已經分享了試玩的影片，貓咪吃飯、移動的模樣超級可愛～但這個遊戲無法在背景中玩，只要離開這個介面就會跳出遊戲，無法一邊玩一邊做別的事。

其實近年也有推出一些像電子雞的電子遊戲機，像受歡迎的角落小夥伴就有推出過一款。復古懷舊的小小遊戲機裡面，可以飼養超萌的角落小夥伴，比以前簡單的介面豐富很多，有彩色背景和很多可愛的圖案，不只小朋友會很愛，大人們看了也童心爆發！

►更多超殺好物在這


►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

apple, macbookpro, touchbar, 電子寵物, 電子雞
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤

MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤

「還沒出門，我就想回家了」引網友共鳴　日本不想上班語錄超厭世

「還沒出門，我就想回家了」引網友共鳴　日本不想上班語錄超厭世

12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

12月發售的球鞋有哪些？大魔王AJ11挾全家福回歸、簍空設計YEEZY終於登場

韓妞三餐照吃狂瘦12公斤！4大重點「學會改變飲食順序」 日本獵奇「牡蠣珍珠隨身鏡」意外爆紅！超逼真造型網暴動：想買 星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯 台灣設計師推出「無力炸醬麵」毛毯！超逼真造型網友驚呼：好餓 韓妞公開化妝包必備5單品　跟著畫就沒錯 「別煩我手錬」必買！白爛貓4歲飾品超搞怪　想說的話全都能客製 Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面