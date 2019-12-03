林志玲AKIRA同穿RALPH LAUREN登封！攜手終身竟是因「一通電話」

▲林志玲與AKIRA婚後首次登封，為2019年畫下完美句點。（圖／翻攝自RALPH LAUREN官網、VOGUE提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

2019年一大喜事莫過於林志玲與 AKIRA決定攜手終身，也在上個月順利結為連理，為了在今年畫下完美句點，兩人婚後首次登上《VOGUE》12月封面，穿著復古的 RALPH LAUREN白襯衫搭配牛仔褲，彰顯夫妻甜蜜氛圍，林志玲也在訪談中透露自己願意走向婚姻的原因，直言「那瞬間覺得就是這個人了。」

▲林志玲 AKIRA夫妻同心，穿著老公代言的RALPH LAUREN白襯衫搭配牛仔褲。

林志玲6月宣佈與「放浪兄弟」 AKIRA結婚喜訊，經歷馬拉松式的婚禮順利結為夫妻，婚後兩人首次登上雜誌封面就獻給了《VOGUE》12月號，畫面中林志玲與 AKIRA造型相當簡單，選擇復古氣息的 RALPH LAUREN 白襯衫搭配牛仔褲，AKIRA帥氣的解開扣子，呈現代言人帥姿，而林志玲則是乖乖扣起衬衫，雙手放在膝蓋上，一柔一剛的搭配恰到好處，在粉紅富士山的背景下相得益彰，即便是靠坐在火堆旁，也能感受到新婚夫妻的甜蜜。

▲林志玲與AKIRA在草原上嬉戲，彰顯夫妻之間最自然的一面。

換個場景，林志玲穿上白色方領洋裝，與寬皮帶打造復古氣息，一手俏皮撩起裙擺與 AKIRA對視一笑，整體畫面雖然沒有多餘修飾，卻捕捉下兩人最自然的一面。

林志玲也在訪談中吐露了自己願意嫁給AKIRA的理由，「去年祖母過世時，難過到無法呼吸，第一個想到的人就是AKIRA，打給他之後在電話中哭到睡著，不知道睡了多久，醒來時發現他還在電話那頭。」林志玲也表示就是這個瞬間覺得「就是這個人了」願意與他攜手走向婚姻，並且是一輩子都無法忘記的感動。

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