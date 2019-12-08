fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢1209-1215　獅子事業行動力滿分、射手容易自找麻煩

> >

▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20191209-1215奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！下周在學／事業上的自信心相當強烈，讓自己在工作或學業上都做得得心應手。另外，因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：獅子座愛情運最旺！愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，並且特別的是這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

TOP3：天秤座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：學／事業方面，存在過多的自我不信任與環境的沒安全感，而這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

2.處女座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.水瓶座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座

開運顏色：黑色
幸運數字：01

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友做事起來綁手綁腳，不再像過去那麼得心應手，而這樣的原因多來於自己，因為下周的思緒似乎不像以往清晰，容易只看事情的表面，導致做事時不敢放手去做，奧斯建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎思考過後就要付諸行動，或許就能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★
解析：下周在感情中，有將自己束縛在這段感情的涵義，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多。單身朋友下周想談感情的念頭將增加許多，要注意出現濫竽充數的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，在下周沒有太大的企圖心，雖然工作都處理得很好，但也就僅此而已，因此下周在學／事業方面不會有太大起伏。

金錢運勢★★★★
解析：金錢運勢平淡許多，如果有投資想法的朋友，下周不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免了。

金牛座

開運顏色：紫色
幸運數字：42

整體運勢★★★
解析：下周金牛朋友，對於目前的現況感到不甚滿意，會有改變目前狀況的想法出現，但卻有空忙一場的可能性，奧斯建議下周積極的付出行動是件好事，但要注意方向與方法是否正確，可別空忙一場喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓。另外，下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，要注意自己目前的方向是否是正確，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況出現，奧斯建議下周多傾聽同事或同學的意見，因為這樣有望改善情況。

金錢運勢★★
解析：財運不慎理想，如果有想買樂透或刮刮樂的朋友，那就要有做公益的心理準備喔！

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：66

整體運勢★★
解析：下周將會是雙子朋友信心消退的一周，面對目前手邊事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要在堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通度在下周降低許多且連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，不然這樣對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

巨蟹座

開運顏色：土黃
幸運數字：85

整體運勢★★★★
解析：下周巨蟹座的朋友對於自我信心提升許多，讓自己面對周遭的人、事、物都有信心能夠處理得當。另外，因為自信的提升，吸引到周遭不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★
解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，而雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，下周彼此的感情將進展的非常快速且穩定。單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：下周在學／事業上的自信心相當強烈，讓自己在工作或學業上都做得得心應手。另外，因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

獅子座

開運顏色：白色
幸運數字：79

整體運勢★★★★
解析：獅子的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有想做的事，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握了。

愛情運勢★★★★
解析：愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，並且特別的是這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並且樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

處女座

開運顏色：灰色
幸運數字：90

整體運勢★★★
解析：下周處女朋友的行動力與熱情下降多，面對周遭的人、事、物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多留意，別讓一時的低迷或情緒影響了自己。另外，奧斯要提醒多加留意目前所做的事是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多，需多加留意了。

愛情運勢★★
解析：低迷的戀愛信心，下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周在學／事業上的步伐慢了許多，需要花時間考慮一下目標是否正確或有沒有需要調整的地方，因為下周會是個步伐緩慢的一周，不如好好思考一下自己，也是不錯的選擇喔！

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周多避免投資或理財方面，因為都不會有太多的起色喔！

天秤座

開運顏色：天空藍
幸運數字：57

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素將充斥在天秤朋友下周的生活中，原因來自過往的熱情在下周顯得平靜許多，而那樣的熱情慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己。另外，雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定的成長，願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

天蠍座

開運顏色：黃色
幸運數字：34

整體運勢★★★
解析：大環境的不穩定，讓天蠍的朋友下周感到不安與惶恐，面對這樣的環境，讓心中蠢蠢欲動的因素動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，所以下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳、偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

射手座

開運顏色：藍色
幸運數字：88

整體運勢★★
解析：下周射手朋友顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停，因此奧斯提醒下周要適時向朋友求助，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★
解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，因此你的另一半下周也會較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，存在過多的自我不信任與環境的沒安全感，而這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

金錢運勢★★
解析：正財運與偏財運都不是太理想，要注意情緒上造成的花費，才能避免衝動的花錢喔！

摩羯座

開運顏色：銀色
幸運數字：09

整體運勢★★★
解析：下周摩羯朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷了，所以會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況，並且聽一下周遭朋友的建議會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方在下周漸漸敞開內心，並願意和另一半溝通，而雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★
解析：金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

水瓶座

開運顏色：橘紅色
幸運數字：19

整體運勢★★
解析：水瓶座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在的外在情緒與行動，讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整一下自己，讓自己在重新面對目前的狀況會比較好。

愛情運勢★★★
解析：感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，不妨藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次，但也別忘了多替另一半著想喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：對於目前的學／事業，感覺不向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙魚座

開運顏色：黑色
幸運數字：56

整體運勢★★★
解析：下周雙魚朋友變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，因為太投入於競爭的想法中，導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，並且適時調整一下自己的心態會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，讓雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖不影響到兩人太大，但總算是一次的爭吵，還是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執。另外，下周工作業務將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★
解析：偏財運運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利但卻也有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝 劉寅娜與IU是好閨蜜　每天早上堅持2個動作養成女神身材 從擦口紅小習慣看出你的個性、愛情觀　第6型最容易遇到渣男 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 每天跑步減肥卻沒瘦？做對這4個關鍵讓你減脂效率大提升 《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面