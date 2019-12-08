奧斯塔羅12星座一周運勢1209-1215　獅子事業行動力滿分、射手容易自找麻煩

20191209-1215奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！下周在學／事業上的自信心相當強烈，讓自己在工作或學業上都做得得心應手。另外，因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：獅子座愛情運最旺！愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，並且特別的是這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

TOP3：天秤座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：學／事業方面，存在過多的自我不信任與環境的沒安全感，而這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

2.處女座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.水瓶座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座

開運顏色：黑色

幸運數字：01

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友做事起來綁手綁腳，不再像過去那麼得心應手，而這樣的原因多來於自己，因為下周的思緒似乎不像以往清晰，容易只看事情的表面，導致做事時不敢放手去做，奧斯建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎思考過後就要付諸行動，或許就能改善這樣的狀況。

愛情運勢★★★

解析：下周在感情中，有將自己束縛在這段感情的涵義，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多。單身朋友下周想談感情的念頭將增加許多，要注意出現濫竽充數的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，在下周沒有太大的企圖心，雖然工作都處理得很好，但也就僅此而已，因此下周在學／事業方面不會有太大起伏。

金錢運勢★★★★

解析：金錢運勢平淡許多，如果有投資想法的朋友，下周不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免了。

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友，對於目前的現況感到不甚滿意，會有改變目前狀況的想法出現，但卻有空忙一場的可能性，奧斯建議下周積極的付出行動是件好事，但要注意方向與方法是否正確，可別空忙一場喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓。另外，下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，要注意自己目前的方向是否是正確，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況出現，奧斯建議下周多傾聽同事或同學的意見，因為這樣有望改善情況。

金錢運勢★★

解析：財運不慎理想，如果有想買樂透或刮刮樂的朋友，那就要有做公益的心理準備喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：66

整體運勢★★

解析：下周將會是雙子朋友信心消退的一周，面對目前手邊事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要在堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周降低許多且連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，不然這樣對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

巨蟹座

開運顏色：土黃

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹座的朋友對於自我信心提升許多，讓自己面對周遭的人、事、物都有信心能夠處理得當。另外，因為自信的提升，吸引到周遭不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此感情將有更進一步的發展，而雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶，下周彼此的感情將進展的非常快速且穩定。單身的朋友，奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業上的自信心相當強烈，讓自己在工作或學業上都做得得心應手。另外，因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

獅子座

開運顏色：白色

幸運數字：79

整體運勢★★★★

解析：獅子的朋友，下周強而有力的行動將充斥在你的生活中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有想做的事，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握了。

愛情運勢★★★★

解析：愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，並且特別的是這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並且樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：90

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友的行動力與熱情下降多，面對周遭的人、事、物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，奧斯提醒下周要多留意，別讓一時的低迷或情緒影響了自己。另外，奧斯要提醒多加留意目前所做的事是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多，需多加留意了。

愛情運勢★★

解析：低迷的戀愛信心，下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業上的步伐慢了許多，需要花時間考慮一下目標是否正確或有沒有需要調整的地方，因為下周會是個步伐緩慢的一周，不如好好思考一下自己，也是不錯的選擇喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周多避免投資或理財方面，因為都不會有太多的起色喔！

天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：57

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素將充斥在天秤朋友下周的生活中，原因來自過往的熱情在下周顯得平靜許多，而那樣的熱情慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己。另外，雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定的成長，願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

天蠍座

開運顏色：黃色

幸運數字：34

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓天蠍的朋友下周感到不安與惶恐，面對這樣的環境，讓心中蠢蠢欲動的因素動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，所以下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳、偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：88

整體運勢★★

解析：下周射手朋友顯得自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停，因此奧斯提醒下周要適時向朋友求助，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，因此你的另一半下周也會較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，存在過多的自我不信任與環境的沒安全感，而這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動了。

金錢運勢★★

解析：正財運與偏財運都不是太理想，要注意情緒上造成的花費，才能避免衝動的花錢喔！

摩羯座

開運顏色：銀色

幸運數字：09

整體運勢★★★

解析：下周摩羯朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭的朋友起爭執，有一部份原因來自長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷了，所以會表現於外在，奧斯建議下周要多注意情緒狀況，並且聽一下周遭朋友的建議會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方在下周漸漸敞開內心，並願意和另一半溝通，而雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

解析：金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點喔！

水瓶座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：19

整體運勢★★

解析：水瓶座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在的外在情緒與行動，讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整一下自己，讓自己在重新面對目前的狀況會比較好。

愛情運勢★★★

解析：感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，不妨藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次，但也別忘了多替另一半著想喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：對於目前的學／事業，感覺不向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙魚座

開運顏色：黑色

幸運數字：56

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭顯得較惡性些，因為太投入於競爭的想法中，導致自己將成功的機會推遠了，所以下周要避免過度的競爭，並且適時調整一下自己的心態會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，讓雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖不影響到兩人太大，但總算是一次的爭吵，還是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執。另外，下周工作業務將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利但卻也有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜