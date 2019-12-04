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Dappei／「黑褲」每天穿都可以！3種版型營造不一樣的帥氣個性

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▲黑褲 。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

每天外出時總是站在衣櫃前思考許久，心想今天該如何選擇造型才合適，尤其當陷入穿搭靈感缺乏的時候，一定都希望有件能快速搭配的單品，那麼可以選擇百搭實穿的「黑褲」，不僅好駕馭之外與任何風格混搭也都沒問題，一起從以下 3 款黑褲為日常連結多變的帥氣個性吧。

#九分黑褲

黑褲本身就有顯瘦的效果，加上九分剪裁同時修飾挑高的纖細比例，非常推薦給小個子女生想營造完美比例時使用，隨性混搭白 TEE 或字母 TEE 便能呈現休閒率性的風格。

▲黑褲 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

▲黑褲 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

#寬管黑褲

給人個性感較重的黑褲，如果想製造出沈穩的大人味，不妨以襯衫 + 黑褲的造型組合，不論是開襟襯衫或無領襯衫都很適合，另外選搭寬管剪裁的高腰黑褲，瞬間為衣著注入一股率性的街頭態度。

▲黑褲 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

▲黑褲 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

#緊身黑褲

想跟韓妞一樣擁有逆天大長腿可以選擇緊身的貼腿黑褲，合身設計讓雙腿看起來修長又纖細，穿搭連帽上衣與牛仔外套打造簡單舒適的韓系個性，再踏上帆布鞋就很好看加分。

▲黑褲 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

▲黑褲 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

Dappei 結語：

「黑褲」可說是顯瘦又百搭的萬年必備，既不用擔心會有過季的問題，也不用思考和哪種風格搭配才對味，即使懶得想搭配也能立即表現些微改變的時髦造型，接下來一起穿上黑褲展現休閒個性吧。

文字編輯：Layla Chen

延伸閱讀

奧黛麗赫本從年輕穿到老！最 Chic 的「黑色高領」六種搭配術，時髦度飆升就靠它！

怎麼穿都不膩！「黑褲」連穿 7 天也不怕被發現，秋冬必備高 cp 單品就是它​

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 穿搭, 搭配, 黑褲
fashion.net

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