Dappei／用3樣基本單品搭出婚禮「有禮貌穿搭」　美一波又不失友誼

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生活中除了生活費與治裝費，最大的開銷大概就是婚禮了，當年紀一年年增加，收到的喜帖也越來越多，煩惱的不只是紅包錢，婚禮穿搭也是有夠困擾，雖然現在婚禮日益多元、休閒，但基本的尺度還是必須拿捏，Dappei 這就整理了婚禮穿搭給搭黨，教學各位如何利用衣櫃原有的單品搭出體面的禮貌穿搭，讓在婚禮上美一波之餘也無須再另外購入新衣。

▎西裝外套

萬能的西裝外套當然必須出場，不論是休閒褲或西裝褲，配上西裝外套如同披上戰袍，瞬間擁有氣勢與精神，上身簡單搭件高領、毛衣、針織就得體大方，左圖與中圖的大地色系展現沉穩氣質，右圖的橄欖綠也是很有質感的選項，記得西裝外套選擇微微 oversize 一些的，太貼身的會變成要去工作或面試。

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西裝外套最厲害的就是能把任何單品變得大方得體，懶人連身裙只要配上西裝外套，馬上可以成為婚禮穿搭選項，當然鞋款搭配也是非常重要的，可以搭上短靴、跟鞋來平衡連身裙的休閒感，若覺得這樣搭配過於簡單，可以利用項鍊、耳環、髮夾等等飾品來補足細節精緻度。

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▎百褶裙

最能修身、顯瘦的百褶裙也十分適合參加婚禮，如左圖配上長版毛衣展現層次穿搭的功力，同色系的深淺單品讓整體有了很美的視覺漸層，輕盈的百褶裙平衡了長版毛衣的累贅感，若隱若現的露出百褶讓穿搭更具小巧思，是日系很常見的穿搭方式。中圖配上經典不敗的條紋襯衫展現對婚禮的重視，可以將襯衫下擺率性外露，或是只將正面紮進裙中也很有型，配上休閒皮鞋知性又文青。右圖選搭與百褶裙同色系的杏色西裝外套，讓整體色調有了一致性，值得一學的是在西裝外套上繫上皮帶，造型感十足。

（圖片來源：1 23）

▎華麗襯衫

如果不喜歡很繁複的穿搭，那只要一件華麗或是設計感強的襯衫，便讓穿搭有了重點，並利用襯衫的華麗感讓自己自帶貴氣濾鏡，緞面、紗質、蕾絲、宮廷風等等襯衫都是很適合的選擇，再搭上一些小配飾，便能展現小隆重的心意了。

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Dappei 結語：

其實搭編覺得現在婚禮已經很好搭衣服了，不再如以前那樣拘謹，稍稍打扮就可以得體參加，而且可以用很多小細節讓自己感覺喜氣、精緻，婚禮包紅包已經很失血，就用原有的衣服省一筆吧！

文字編輯：Sofie

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