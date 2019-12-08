《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白

正在台灣上映首週票房就創下 550 萬佳績的電影《82年生的金智英》口碑持續爆棚，這部電影早在 10 月於南韓上映時就打敗好萊塢強檔《小丑》和《黑魔女2》登上票房冠軍，媒體更是一面倒熱烈好評，還受封為「生存於這時代所有年齡層的人必看的電影」。

然而這部改編自 2018 年的百萬暢銷小說《82年生的金智英》，卻從上映以來至今依然爭議不斷，甚至連男女主角孔劉＆鄭裕美都受到網友的霸凌和責難，但它的故事不過只是真實刻畫出「金智英」這個平凡女人，在南韓社會日常生活中所遭受的折磨與困境罷了，無數觀眾們在一句句的字裡行間找到了共鳴與覺醒，也激起了韓國女性們積極的觀影熱潮。

以下整理出《82年生的金智英》的 6 大淚點，每個細節都能令人瞬間淚崩！關於母親的夢想、關於「媽蟲」的謔稱、關於職場性騷擾⋯⋯ 你會發現不少日常中自然的歧視性言詞，其實也一直潛在於看似開明的台灣社會中。

故事大綱：





金智英（鄭裕美 飾）是個 30 多歲的平凡韓國女性，她常因現實生活中全職家庭主婦和母親的身分而感到苦惱。雖然與所愛的男人結婚，辛苦養育女兒的生活迫使她放棄許多事，但智英仍相信自己很滿足於現狀。

然而，智英的丈夫代賢（孔劉 飾）發現她的精神出了問題...擔心的他決定求助心理諮商師，他告訴醫生：「我妻子有時候會變成另一個人。」智英說話時，有時就像自己的母親、她最好的朋友、甚至還有她已離開人世的外婆…

看點1. 全職妻子＆母親就活該被叫「媽蟲」？





「媽蟲」是近年在南韓出現的詞語，泛指家庭主婦每天只需煮飯、照顧孩子，花著丈夫的血汗錢就能優雅地過生活。

你可能不知道，《82年生的金智英》小說的創作靈感據說就是源自於這兩個字。

在看《82年生的金智英》之前，你或許也有相同的刻板印象。

「生個孩子又不會改變什麼。」

這是金智英的丈夫在懷孕時對她說的話。但事實上是，什麼都改變了。

因為女兒還小，「金智英」（鄭裕美 飾）成為了一位全職媽媽，每日的作息就是做早餐給她的丈夫，然後推著嬰兒車出門買生活用品；有時候，她也會坐在一間咖啡廳裡享受一日的寧靜。

但這樣的日子，卻受到了他人的嘲弄：「我也好想用先生賺來的錢去喝咖啡、每天到處閒逛⋯『媽蟲』真好命。」

但這個世界的忘記了，金智英在成為一個妻子、一個母親之前，也曾是一個充滿夢想、充滿懷抱的女人。

「有時候我很幸福，但有時⋯ 覺得自己好像被困住了。」

《82年生的金智英》令人突然意識到，一個女人在家相夫教子，是她的決定、她的責任，卻也是她的犧牲。你是不是也突然想起了自己的母親，如果她未曾生下你，現在的她又會是在做什麼呢？

看點2. 孔劉是個好丈夫，卻什麼也不明白





關於充滿歧視意味的「媽蟲」這個詞，是劇本中讓孔劉最大感驚訝的一句話。

孔劉在受訪時說自己因為接拍《82年生的金智英》才第一次知道「媽蟲」這個詞，他甚至無法理解，怎麼會有人創造這種詞？真的有人會用這個詞嗎？一向溫柔的他，甚至在訪談時說了重話：「我認為單方面去批判某一方，是絕對毫無價值的。」

但他在《82年生的金智英》中飾演的丈夫「鄭代賢」，其實和他本人一樣，對很多事情都還不明白。

他是個一下班就匆匆趕回家，只為了給孩子洗澡的丈夫；他是個在妻子感到悲傷時，也和她一起流淚的男人。但這樣完美的人設，卻也還是無法解開金智英心中的結。

他在預告中的一句告白，也令人倍感心疼：「妳無法做想做的事，我也很痛苦。」

而這些「雖然大家都知道，卻沒有人在意」的，關於一個女人的故事，孔劉也只是想要讓更多人和他感受到相同的深刻情感。《82年生的金智英》也是孔劉 3 年回歸大銀幕之作，別具意義。

看點3. 原著刻畫出的性別不平等，令人心寒





《82年生的金智英》的原著，其實細膩紀錄了金智英年輕時的故事。從孩提時，到之後就學、就業⋯ 一個女人所能經歷的不平等待遇，其實真的很頻繁。

在母親生下了姊姊和自己之後，又懷上了一個女兒，她哭著向婆婆道歉。當她被同學騷擾時，老師說：「男孩就是這樣對待喜歡的女孩」，爸爸說：「裙子不要穿太短」。進了職場她又發現，年紀最小的女性，好像都要做一些端茶倒酒的瑣事。

這些「社會潛規則」實則都是性別不平等，但似乎又沒有嚴重到必須即時撻伐（？）

為什麼男孩的行為偏差，要歸咎於女孩的責任？為什麼男孩不需要做的事，女孩已習慣了代勞？為什麼女孩對某些情況感到不自在時，男孩卻能戲謔她只是太敏感？

但當這一切的悲傷都被視為理所當然，還有多少人敢再站出來控訴這個社會的性別不平等？

看點4. 揪心台詞令觀眾叫好！





《82年生的金智英》講述現代女性所遭遇的生活困境，片中許多狀況令許多觀眾表示都曾碰過，甚至仍不停在日常生活中上演，有許多揪心台詞也令觀眾印象深刻。

像是主角「金智英」因繁重的家務和育兒工作，導致手腕疼痛去就醫，沒想到醫生卻說了令人不解的話，令她忍不住向丈夫抱怨：「你知道最讓我難過的是什麼嗎？醫生反問我，飯是電子鍋煮的，衣服是洗衣機洗的，為什麼我的手腕會痛？」

或是在「金智英」求職不順時，爸爸對她說：「妳就靜靜待在家裡，然後嫁人吧！」媽媽一聽馬上生氣地對爸爸說：「現在都什麼時代了？你怎麼能說那麼古板的話？」也十分大快人心。然而最讓人難過的是，在看完電影後有些網友甚至表示，直到現在在家裡或是職場也會聽到類似的話，讓人訝異又心痛。

而讓最多人淚灑電影院的台詞，絕對是那句：「智英啊，做妳想做的事吧。」這句「金智英」的母親看到女兒憔悴不堪的模樣後，發自內心對她說的話，讓不少觀眾的淚腺忍不住潰堤，這也是整部電影最觸動人心的部分，故事描述得實在太寫實，好像就是在寫生活周遭的女子，可能是你，可能是我。

看點5. 有人說金智英誇大其詞，但這就是現實





當《82年生的金智英》宣布將拍成電影時，南韓的大男人們表示，現實社會比這個架空的社會美好多了！但若真如此，又為何會有這麼多女性在金智英的人生紀實中，憶起了曾經的自己？又或者，當下的自己？

金智英不是金智英，她是這個時代許多女人的縮影。

《82年生的金智英》的爭議性，其實只因它道盡了這個社會的反常。一段直白、平淡的故事，卻掀起了前所未有的女權論戰，足見這部電影的衝擊性。諷刺的是，當一群網民發起抵制這部電影的同時，《82年生的金智英》卻榮登南韓票房冠軍，打敗了好萊塢強檔《小丑》和《黑魔女2》。

看點6. 一場女權論戰，和可怕的網路霸凌





《82年生的金智英》原著小說於 2018 年出版時，南韓有不少藝人公開推薦這本書，像是 Suzy 裴秀智 、Red Velvet 成員 Irene⋯ 還有，最令人惋惜的雪莉。她們關注女權議題，卻也被貼上「厭男」標籤！秀智和雪莉因此成為網路霸凌的受害者，而 Irene 的粉絲甚至焚燒她的照片以表達不滿的情緒。

所以，當孔劉、鄭裕美決定出演《82年生的金智英》時，他們身旁的人都是極力反對的。對於這個勇敢的抉擇，孔劉只謙虛回應：「對於那些真正做出勇敢行為的人，我覺得很羞愧。」而鄭裕美只嘆：「有著母親、妻子、女兒這些身分的我，只希望我不會毀掉原作所蘊含的價值。」

文／柯夢波丹 圖／車庫娛樂

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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