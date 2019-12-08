fb ig video ETtoday search mobile

《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白

> >

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

正在台灣上映首週票房就創下 550 萬佳績的電影《82年生的金智英》口碑持續爆棚，這部電影早在 10 月於南韓上映時就打敗好萊塢強檔《小丑》和《黑魔女2》登上票房冠軍，媒體更是一面倒熱烈好評，還受封為「生存於這時代所有年齡層的人必看的電影」。

然而這部改編自 2018 年的百萬暢銷小說《82年生的金智英》，卻從上映以來至今依然爭議不斷，甚至連男女主角孔劉＆鄭裕美都受到網友的霸凌和責難，但它的故事不過只是真實刻畫出「金智英」這個平凡女人，在南韓社會日常生活中所遭受的折磨與困境罷了，無數觀眾們在一句句的字裡行間找到了共鳴與覺醒，也激起了韓國女性們積極的觀影熱潮。

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

以下整理出《82年生的金智英》的 6 大淚點，每個細節都能令人瞬間淚崩！關於母親的夢想、關於「媽蟲」的謔稱、關於職場性騷擾⋯⋯ 你會發現不少日常中自然的歧視性言詞，其實也一直潛在於看似開明的台灣社會中。

故事大綱：

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

金智英（鄭裕美 飾）是個 30 多歲的平凡韓國女性，她常因現實生活中全職家庭主婦和母親的身分而感到苦惱。雖然與所愛的男人結婚，辛苦養育女兒的生活迫使她放棄許多事，但智英仍相信自己很滿足於現狀。

然而，智英的丈夫代賢（孔劉 飾）發現她的精神出了問題...擔心的他決定求助心理諮商師，他告訴醫生：「我妻子有時候會變成另一個人。」智英說話時，有時就像自己的母親、她最好的朋友、甚至還有她已離開人世的外婆…

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

看點1. 全職妻子＆母親就活該被叫「媽蟲」？

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）
「媽蟲」是近年在南韓出現的詞語，泛指家庭主婦每天只需煮飯、照顧孩子，花著丈夫的血汗錢就能優雅地過生活。

你可能不知道，《82年生的金智英》小說的創作靈感據說就是源自於這兩個字。

在看《82年生的金智英》之前，你或許也有相同的刻板印象。

「生個孩子又不會改變什麼。」

這是金智英的丈夫在懷孕時對她說的話。但事實上是，什麼都改變了。

因為女兒還小，「金智英」（鄭裕美 飾）成為了一位全職媽媽，每日的作息就是做早餐給她的丈夫，然後推著嬰兒車出門買生活用品；有時候，她也會坐在一間咖啡廳裡享受一日的寧靜。

但這樣的日子，卻受到了他人的嘲弄：「我也好想用先生賺來的錢去喝咖啡、每天到處閒逛⋯『媽蟲』真好命。」

但這個世界的忘記了，金智英在成為一個妻子、一個母親之前，也曾是一個充滿夢想、充滿懷抱的女人。

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

「有時候我很幸福，但有時⋯ 覺得自己好像被困住了。」

《82年生的金智英》令人突然意識到，一個女人在家相夫教子，是她的決定、她的責任，卻也是她的犧牲。你是不是也突然想起了自己的母親，如果她未曾生下你，現在的她又會是在做什麼呢？

看點2. 孔劉是個好丈夫，卻什麼也不明白

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）
關於充滿歧視意味的「媽蟲」這個詞，是劇本中讓孔劉最大感驚訝的一句話。

孔劉在受訪時說自己因為接拍《82年生的金智英》才第一次知道「媽蟲」這個詞，他甚至無法理解，怎麼會有人創造這種詞？真的有人會用這個詞嗎？一向溫柔的他，甚至在訪談時說了重話：「我認為單方面去批判某一方，是絕對毫無價值的。」

但他在《82年生的金智英》中飾演的丈夫「鄭代賢」，其實和他本人一樣，對很多事情都還不明白。

他是個一下班就匆匆趕回家，只為了給孩子洗澡的丈夫；他是個在妻子感到悲傷時，也和她一起流淚的男人。但這樣完美的人設，卻也還是無法解開金智英心中的結。

他在預告中的一句告白，也令人倍感心疼：「妳無法做想做的事，我也很痛苦。」

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

而這些「雖然大家都知道，卻沒有人在意」的，關於一個女人的故事，孔劉也只是想要讓更多人和他感受到相同的深刻情感。《82年生的金智英》也是孔劉 3 年回歸大銀幕之作，別具意義。

看點3. 原著刻畫出的性別不平等，令人心寒

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）
《82年生的金智英》的原著，其實細膩紀錄了金智英年輕時的故事。從孩提時，到之後就學、就業⋯ 一個女人所能經歷的不平等待遇，其實真的很頻繁。

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

在母親生下了姊姊和自己之後，又懷上了一個女兒，她哭著向婆婆道歉。當她被同學騷擾時，老師說：「男孩就是這樣對待喜歡的女孩」，爸爸說：「裙子不要穿太短」。進了職場她又發現，年紀最小的女性，好像都要做一些端茶倒酒的瑣事。

這些「社會潛規則」實則都是性別不平等，但似乎又沒有嚴重到必須即時撻伐（？）

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

為什麼男孩的行為偏差，要歸咎於女孩的責任？為什麼男孩不需要做的事，女孩已習慣了代勞？為什麼女孩對某些情況感到不自在時，男孩卻能戲謔她只是太敏感？

但當這一切的悲傷都被視為理所當然，還有多少人敢再站出來控訴這個社會的性別不平等？

看點4. 揪心台詞令觀眾叫好！

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）
《82年生的金智英》講述現代女性所遭遇的生活困境，片中許多狀況令許多觀眾表示都曾碰過，甚至仍不停在日常生活中上演，有許多揪心台詞也令觀眾印象深刻。

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

像是主角「金智英」因繁重的家務和育兒工作，導致手腕疼痛去就醫，沒想到醫生卻說了令人不解的話，令她忍不住向丈夫抱怨：「你知道最讓我難過的是什麼嗎？醫生反問我，飯是電子鍋煮的，衣服是洗衣機洗的，為什麼我的手腕會痛？」

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

或是在「金智英」求職不順時，爸爸對她說：「妳就靜靜待在家裡，然後嫁人吧！」媽媽一聽馬上生氣地對爸爸說：「現在都什麼時代了？你怎麼能說那麼古板的話？」也十分大快人心。然而最讓人難過的是，在看完電影後有些網友甚至表示，直到現在在家裡或是職場也會聽到類似的話，讓人訝異又心痛。

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

而讓最多人淚灑電影院的台詞，絕對是那句：「智英啊，做妳想做的事吧。」這句「金智英」的母親看到女兒憔悴不堪的模樣後，發自內心對她說的話，讓不少觀眾的淚腺忍不住潰堤，這也是整部電影最觸動人心的部分，故事描述得實在太寫實，好像就是在寫生活周遭的女子，可能是你，可能是我。

看點5. 有人說金智英誇大其詞，但這就是現實

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）
當《82年生的金智英》宣布將拍成電影時，南韓的大男人們表示，現實社會比這個架空的社會美好多了！但若真如此，又為何會有這麼多女性在金智英的人生紀實中，憶起了曾經的自己？又或者，當下的自己？

金智英不是金智英，她是這個時代許多女人的縮影。

《82年生的金智英》的爭議性，其實只因它道盡了這個社會的反常。一段直白、平淡的故事，卻掀起了前所未有的女權論戰，足見這部電影的衝擊性。諷刺的是，當一群網民發起抵制這部電影的同時，《82年生的金智英》卻榮登南韓票房冠軍，打敗了好萊塢強檔《小丑》和《黑魔女2》。

看點6. 一場女權論戰，和可怕的網路霸凌

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）
《82年生的金智英》原著小說於 2018 年出版時，南韓有不少藝人公開推薦這本書，像是 Suzy 裴秀智 、Red Velvet 成員 Irene⋯ 還有，最令人惋惜的雪莉。她們關注女權議題，卻也被貼上「厭男」標籤！秀智和雪莉因此成為網路霸凌的受害者，而 Irene 的粉絲甚至焚燒她的照片以表達不滿的情緒。

▲82年生的金智英。（圖／車庫娛樂提供）

所以，當孔劉、鄭裕美決定出演《82年生的金智英》時，他們身旁的人都是極力反對的。對於這個勇敢的抉擇，孔劉只謙虛回應：「對於那些真正做出勇敢行為的人，我覺得很羞愧。」而鄭裕美只嘆：「有著母親、妻子、女兒這些身分的我，只希望我不會毀掉原作所蘊含的價值。」

文／柯夢波丹　圖／車庫娛樂

《冰雪奇緣2》中文主題曲「她」唱的！接續〈Let It Go〉熱潮 韓文、日文版聽了也爆雞皮

女神全智賢回來了！《李屍朝鮮》第二季華麗登場 粉絲敲碗看凍齡二寶媽對抗喪屍

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 82年生的金智英, 鄭裕英, 孔劉
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝 從擦口紅小習慣看出你的個性、愛情觀　第6型最容易遇到渣男 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 幸運能被啟發！專家實證：用5種大腦力量，過你想要的生活 每天跑步減肥卻沒瘦？做對這4個關鍵讓你減脂效率大提升 劉寅娜與IU是好閨蜜　每天早上堅持2個動作養成女神身材 肯爺是不是穿膩Yeezy了？腳上的神鞋變Nike最新款　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面