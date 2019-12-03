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乾荒有解！秋冬口碑「4大神級保養品」，現在入手不算晚

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▲▼乾荒有解！秋冬口碑4大神級保養 。（圖／翻攝自pinterest）

▲保養神級單品，一瓶解救冬季肌膚困擾。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

保養預算想花在刀口上，如何精準下手不踩雷？從美妝大牌的口碑主打下手就沒錯！多年不變的獨家配方、眾美妝版網友的試用背書、不需要特別促銷就默默賣的口耳相傳，以下傳說中的4項保養神品，千萬別錯過！

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▲▼乾荒有解！秋冬口碑4大神級保養 。（圖／品牌提供）

SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價4,188元點我購買。

說到SK-II，就會聯想到青春露，它是品牌獲獎最多、也是最暢銷的明星商品。內含天然生物萃取精華 PITERA™，能幫助維持肌膚健康、光澤與彈力感，可說是神仙水始祖。用途也超多元，拿來濕敷可晶瑩剔透超有感，也能倒入手心，再以由下往上的方式輕拍於全臉，就是最佳的妝前保養。

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▲▼乾荒有解！秋冬口碑4大神級保養 。（圖／品牌提供）

ESTEE LAUDER 特潤超導修護露，50ml，原價3,850元，特價2,288元點我購買。

有「夜晚修護專家」之稱的小棕瓶，可說是一款萬能精華液，可用於日間防護，夜間使用更能幫助療癒肌膚一整天的壓力傷害。豐潤輕盈的淡珊瑚色精華質地，抹開後迅速被肌膚吸收，直導肌膚底層，幫助汰舊更新老化角質，隔天早晨肌膚透出的光澤，可是騙不了人的！

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▲▼乾荒有解！秋冬口碑4大神級保養 。（圖／品牌提供）

Elizabeth Arden  21天霜，75ml，原價1,980元，特價688元點我購買。

品牌最經典的21天霜，可說是秋冬肌膚救星，對抗乾荒特別有感。看似豐潤質地，但抹在肌膚上卻異常舒適清爽，擁有足夠保濕效能，卻一點都不負擔。對於乾燥脫皮部位建議薄敷一層，能快速解救缺水狀態。美妝版網友分享，它擦完不會讓雙臉看起來光亮，而是讓皮膚基底維持滋潤，就像一層保護膜，有效隔離乾燥冷空氣。

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▲▼乾荒有解！秋冬口碑4大神級保養 。（圖／品牌提供）

SHISEIDO 百優精純乳霜加大版，75ml，3,300元，特價2,388元點我購買。

這款乳霜號稱不用打廣告，就默默賣的人氣口碑款。優異的保濕效能，是消費者們一再回購的原因，清爽好吸收也吸引不少年輕族群目光，愛用者年齡從20歲到熟齡肌膚都有。對付秋冬的粗糙肌膚特別有用，一抹肌膚柔嫩，搭配獨特的按摩手法幫助雙臉漾出光，也能使後續底妝更服貼。

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關鍵字：

秋冬保養, 保濕, 乾燥, 口碑, 推薦
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