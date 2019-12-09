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別跟風亂買！話題彩妝也要進行「色調分析」　四季、冷暖色挑選方法大公開

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@coco.item

熱愛彩妝的女孩們肯定都抵擋不了話題彩妝品的誘惑吧？許多女孩們更是把火紅的色號不管三七二十一的通通買回家，隔天就要全用在臉上，不過其實購買彩妝品更重要的是「色調」適不適合自己、還有當時的季節喔！一位日本女生就在IG上分享了各種話題彩妝的全色號分析，冷、暖調以及適合的季節一起告訴大家～

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

▲妝容的色調所營造出的妝感差異甚大。（圖／翻攝自IG@riho_yoshioka、@the_ketchap）

►更多超殺美妝好物

首先來教大家如何閱讀這個精闢的色號分析，以倩碧小花腮紅為例：

小花腮紅的色號相當多，且不斷在推陳出新，網上火紅推薦的色號起碼有五、六顆以上，總不能全部都買回家吧？所以在判斷自己的膚色適合什麼樣的色調、以及季節時間後，就來挑選彩妝品的色號！

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

圖中有簡單分類四季適合的色號表，還有一張以垂直兩條線區分的象限表，越右邊的色號越為華麗、鮮豔、越左邊則越偏向低調、沉穩；越上方的色號越淺、溫柔明亮，適合軟萌系妹子、而越下方色號則越深，適合個性少女。

在IG帳號@coco.item中，可以看到各式各樣日本現正話題熱燒的彩妝品，尤其是色彩選擇多的腮紅、唇膏、眼影，在貼文中分別解析後，也會推出品項的綜合整理！讓女孩們可以在不同產品間做出比較，尋找到最適合自己、且最需要的顏色。

四款腮紅總整理：

作者還會將色號分為N、Y、B三種，分別代表的是N 中間色調、Y 黃色調、B 藍色調。

在四個腮紅品項同時比較時，就可以發現牠們互相缺乏的色號，或是類似色能夠替代、有更多選擇的色號。

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

對彩妝控來說唇膏是收藏品的大宗，色號挑選下來更是相當複雜，常常都會跟風，流行什麼色就買什麼色，如果有像這樣清楚的比較的話，就能有更多機會買到更喜歡、擦起來更好看的唇彩喔！

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

眼影的挑選當然也不能少，像是SUQQU單色眼影選擇多到爆，透過這張表是不是更能快速鎖定目標？還有眼影盤，雖然眼影盤中的色彩都是經過品牌精心調色、搭配的，使用起來肯定和諧、好看，不過畢竟每一盤的色調都不同，挑選時還是要多多善用分析表喔～

▲彩妝色調。（圖／翻攝自IG@coco.item）

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 日本, 色號, 分析, 色調, 冷暖色調
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