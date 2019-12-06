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情侶吵架收不了尾　用2種「魔性句子」立刻平息雙方怒火

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▲▼爭吵,後悔（圖／Pakutaso）

▲情侶或多或少都會吵架，但不要讓他們變成分手濫觴。（圖／Pakutaso，以下同）

編輯／借借

大部分吵架都不是為了重要的事，可能是一件芝麻綠豆小事，連同勾起之前壓抑心中不滿的怒火，很多時間越吵越兇，其實是因為「當下不想讓步」，想吵贏對方，而不是絕對不滿、想放棄的心態，很容易難聽的話說出口，就難以轉圜了。

其實吵得正兇突然拉下臉來感覺也很尷尬，但其實吵架是無法達到目的的，首先先從心態上去調整，搭配2種「魔性句」，怒火其實立刻就能平息一半。

▲夫妻爭吵,情侶,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

「如果我們之間有人吵贏，代表我們兩個都輸了」
互相在乎對方的兩個人，因為要一時分個高下導致兩方都受傷，這種結果就是雙輸，一旦讓兩人接受到這樣的訊息，暴怒的心態就會立刻平靜下來。

有時候事情不僅只有對錯，想在當下因為小事要爭個輸贏，為了證明自己是對的讓兩方都不開心，獲勝的結果真的有勝於付出的「感情成本」嗎？這句話不但可以平息對方的態度，也能重新審視自己是否有必要這樣做。

▲▼衛生棉,爭吵（圖／Pakutaso）

「我們不是敵人，我跟你站在同一邊」
有時雙方對一件事情、一個人或事件可能有不同看法，聊著聊著快要吵起來的時候，記得提醒對方或展現出「我跟你站在同一邊」的態度，這種溝通不代表你要「附和對方的話」，而是若你有跟對方不同的看法，也「先表態」我是站在你這方考慮的。

如果另一半回家狂罵上司，但言談中你覺得不一定全是上司的錯，可以先以傾聽、舒緩對方情緒後再建議如何解決，不要對方還在情緒上就先批頭說「我覺得是你自己不對」，這樣的舉動也反應你沒有先設身處地考慮他的感覺。

建議爭執快要發生時，先以此種立場冷靜10至15秒鐘，就能更理性看待問題的本質，還有選擇用什麼樣的溝通方式來表達本身的想法。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 情侶吵架
fashion.net

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