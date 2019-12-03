龍后Emilia火辣中空裝鼻子都凍紅　「羽絨服女星」現身版面全搶走

▲英國時尚大獎（British Fashion Awards）在低溫下舉行，女星們來勢洶洶，雪琳伍德利直接穿羽絨服上陣。（圖／CFP、路透）

記者鮑璿安 ／外電報導

有時裝界奧斯卡封號的英國時尚大獎（British Fashion Awards）於今（3日）揭開序幕，現場女星們衝著紅毯來勢洶洶，艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）換上全身黃的中空洋裝閃瞎眾人，不過仍是不敵直接穿 Moncler羽絨衣上陣的女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）。

▲艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）穿著 SCHIAPARELLI 鮮黃色中空戰袍，鼻子和手指明顯凍紅。（圖／路透、CFP）

英國時尚大獎（British Fashion Awards）在倫敦歷史悠久的皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）揭開序幕，出演《權力遊戲》走紅的女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）穿著 SCHIAPARELLI 鮮黃色戰袍現身，身型比起過往明顯消瘦不少，搭配作為披風一般的開放袖口，打造氣勢感，而特殊的中空剪裁讓艾蜜莉亞克拉克的胸下領域一覽無遺，與蝴蝶結般的胸墊遊走於可愛與性感之間，在眾多女星夾擊之下殺出重圍，不過鼻子和手指都明顯凍紅，可見現場溫度之低。

▲全場最保暖女星非雪琳伍德利莫屬，以Moncler X Pierpaolo Piccioli羽絨衣當禮服贏得外媒版面。（圖／路透、CFP）

反觀全場最保暖的女星，直接穿羽絨衣走紅毯的雪琳伍德利（Shailene Woodley），換上 Moncler X Pierpaolo Piccioli 2019秋冬系列，雪琳伍德利一頭俏麗短髮，搭配深藍條紋更顯朝氣，並且蓬鬆的裙擺相當大陣仗，令人難以忽略，可謂明智的選擇，再加上當晚氣溫逼近零度，與穿得火辣的女星相比，雪琳伍德利順利登上各大外媒版面，也獲得網友驚呼，「羽絨衣走紅毯第一人」、「以後女明星要學著點」、「保暖又吸睛。」

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