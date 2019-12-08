43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

影后李心潔今年再度以《夕霧花園》入圍金馬獎最佳女主角，爭奪影后的寶座，李心潔的對於許多粉絲來說，絕對是實力兼具的女神，精湛的演技不說，光是她那少女般的外表，就令人折服，快點一起來看看李心潔的美麗秘密．

李心潔這次一現身金馬紅毯，就讓網友驚呼太邪惡了！乍看之下是白色純潔禮服，近看根本就是超性感簍空洞洞裝．

李心潔就直接內搭黑BRA和高衩內褲，身材好的讓人尖叫呀，完全零贅肉！

來自馬來西亞的李心潔，雖以歌手身份出道，但在 2000 年的時候果斷放棄歌唱事業，全心投入做當演員，後來憑著電影《見鬼》一角，奪得第三十九屆台灣金馬獎最佳女主角獎，演藝事業了登上頂峰。

在 Instagram 查看這則貼文 李心潔 官方專頁（@sinjelee）分享的貼文 於 PST 2015 年 2月 月 25 日 上午 6:41 張貼

李心潔於 2010 年下嫁香港導演彭順，夫妻倆經歷過男方出軌後繼續情緣，後來生得一對寶貝，李心潔便隱退幕後，專心相夫教子，她平日的保養之道都是簡單為主，而且絕對實用快點學起來．

保養最注重防曬美白

李心潔分享保養的整個程序都是環環緊扣，並會影響下一個護膚步驟的。由於從小在馬來西亞長大，天天接觸陽光的她對於防曬美白尤其注重。

在 Instagram 查看這則貼文 李心潔 官方專頁（@sinjelee）分享的貼文 於 PST 2015 年 1月 月 25 日 下午 8:45 張貼

每天洗臉後後，李心潔會立即拍上護膚精華，再塗上精華素去改善膚質及膚色等細緻問題，乾燥時再配上修護霜，達至美白保濕效果，白天更一定會擦上SPF 50防曬乳來隔絕紫外線的傷害，避免肌膚老化．

李心潔說：「你認真的試試看這樣的保養程序一個月，肌膚已達到前所未有的美白效果，即使素顏也充滿信心」，更自豪分享朋友還以為她去醫美呢！

泡澡時會敷面膜

每天會花多少時間保養？李心潔分享如果忙的時候，只會完成基本的護膚程序：洗臉、化妝水、乳液及防曬。但當有閒時，她會花上一小時進行深層的護膚步驟，除了以上程序外，也會特別在泡澡時敷上面膜。

在 Instagram 查看這則貼文 李心潔 官方專頁（@sinjelee）分享的貼文 於 PDT 2015 年 6月 月 1 日 下午 7:05 張貼

上妝前的保養尤其重要

李心潔分享化妝前的保養沒做好，真的會顯老，所以化妝前會以熱毛巾敷臉約5分鐘來去除角質層，然後會按當天肌膚狀態敷上合適的面膜，最後在上妝前拍上護膚精華，讓妝容更貼服。

飲食最注重煲湯

不管天氣如何李心潔都堅持少肉多菜：「不是單只為維持身材，而是這樣的飲食方式會讓身體感覺舒服，不易有熱氣。」

在 Instagram 查看這則貼文 李心潔 官方專頁（@sinjelee）分享的貼文 於 PDT 2015 年 6月 月 15 日 下午 11:09 張貼

在香港住了幾年的李心潔，也被香港人薰陶，加入煲湯一族，「飲食方面首重湯水。若那餐飯沒有湯，好像少了道菜。但太heavy的湯則不是我喜歡的。」

追求內在的平靜

李心潔不只對於外表的要求，對於內在她也有自己的一套，李心潔除了閱讀之外也會修練內功，「以前有做瑜伽，但因要找老師，工作太忙就未必繼續做，比較多打坐、練氣功和跑步，現時開始學太極。」

在 Instagram 查看這則貼文 李心潔 官方專頁（@sinjelee）分享的貼文 於 PDT 2015 年 9月 月 6 日 上午 10:50 張貼

李心潔分享太極慢得有道理，「現代人生活過於忙碌繁重，我希望心境寧靜，打太極是讓自己慢下來的妙法。那種慢不是老人家的慢，而是可真正令你充滿能量。」

在 Instagram 查看這則貼文 李心潔 官方專頁（@sinjelee）分享的貼文 於 PDT 2015 年 4月 月 26 日 下午 10:28 張貼

李心潔分享：「靜才能為心靈叉足能量。為何有時無法控制自己的憤怒，會發脾氣甚至有躁狂症，皆因我們的生活甚少寧靜時刻，如果整天處於亢奮狀態，能量不會平衡。透過打坐、太極這些練習，令自己靜下來，內心能量處於穩定狀態，人會比較平衡。」

精油療癒





李心潔喜歡利用精油香分讓自己的的心情和身體達到療癒的狀態，像她喜歡選用天然的玫瑰香氛油，無酒精，是純天然的材料，塗上身有鎮靜作用，同時給人浪漫的感覺。



文／柯夢波丹 圖／SINJELEE、達志影像、李心潔微博

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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