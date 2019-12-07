男友改送這個就對了！ 雪寶、艾莎捆成可愛玩偶花束，女神泫雅收到也超愛

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@62_land

現在的花束已經不只是鮮花，什麼炸雞花束、化妝品花束…各種新奇的樣式都有。而韓國現在又有一款玩偶花束造成流行～人氣超旺的冰雪奇緣角色雪寶、艾莎娃娃，被拿來跟花朵玩偶捆在一起，綁上蝴蝶結，包裝成美美的花束，超級適合拿來送禮！收到這份禮物，絕對心花朵朵開～

製做這些玩偶花束的是韓國的UNI LAND，可以挑選自己想要的娃娃，將他們包裝在一起，做成客製化花束。被拿來做成花束的玩偶類型超級多，光迪士尼角色就一大堆，像現在最紅的冰雪奇緣雪寶玩偶，或是大隻洋娃娃模樣的艾莎、長髮公主都可以綁成一束。

在 Instagram 查看這則貼文 ʚ♡⃛ɞ（@love._.gt）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 上午 4:54 張貼

還有玩具總動員的新角色叉奇（Forky）、三眼怪和阿拉丁神燈，做成花束非常精美！

除了迪士尼系列還有別的玩偶，像史努比與查理布朗、熊麻吉…各種款式都超級可愛～

這款花束適合拿來送禮，送給情人當禮物或在畢業典禮上捧著都可以。韓國偶像泫雅收到粉絲送的花束，也笑得很開心～

除了玩偶花束，韓國之前也流行過一款巨無霸玫瑰花。超巨大的花朵是用皺紋紙製成，可以永久保存不凋謝，拿在手上超吸睛！花的種類繁多，玫瑰、向日葵、繡球花都有，能依自己的喜好挑選，同樣很適合拿來送禮，收到的人一定會覺得浪漫又唯美。

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在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 31 日 下午 6:32 張貼

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