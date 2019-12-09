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每天都在掙扎要不要繼續等下去　妳與曖昧對象有機會在一起嗎？

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曖昧總讓人捉摸不清，到底現在該繼續還是停止，腦中總是一團紛亂，這次我們用抽塔羅牌的方式，來看看妳正在曖昧的對象，是否值得妳繼續堅持下去呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選一張



選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1. 錢幣九
需先分清楚對他是喜歡還是崇拜

錢幣九代表著妳用著一種崇拜的眼光看著曖昧對象，但是當用著崇拜的態度與他相處時，也意味著妳與他並不是在同一個層面，有點像是妳仰望著一個人，但無法接近，因為不是在一個平等的角度，看不清彼此的真實的模樣，因此當兩人都喜歡這樣的形式時，更難變成正式的交往關係。

有時選到這張牌，在短時間內並不會真的停止曖昧，就算妳知道與他不太可能，但就是喜歡愛戀他的感覺，似乎在心裡可以有個慰藉，因此這樣的關係通常要發展成情侶機率較低，而錢幣九也告訴妳，妳喜歡心靈契合的感覺，便把這種朦朧的狀態，誤以為是種心靈交流。

2. 女祭司
默默單戀無結果，除非採取行動

女祭司是屬於被動的狀態，妳並沒有做何準備要對方知道心意，或是就這樣默默暗戀，是目前妳認為最好的方式，有時女祭司的單戀時間會拉很長，因為當妳喜歡上一個人，就會陷入較固執的狀態，而妳也容易把自己的結果先預想的不好，因此寧願靜靜的在角落，也不要受到傷害。

不採取行動妳永遠都不知道有什麼結果，單憑自己的想像來斷定有沒有機會，因此這個人到底值不值得妳繼續等下去，是基於妳願不願意為自己跨出一步而來定義，有時受傷了才能成長，或是妳過於沒自信，而不敢相信是有人在喜歡著妳。

3. 權杖五
別因為不甘心而不放手

愛情不是爭來的，當選到這張牌時，代表有種較勁的意味，或許妳在等待的這個人，可能身邊不只有妳一人，而激起妳的競爭感；又或是妳的熱度已退卻，但卻還不想證明自己沒被這個人喜歡，而有點不甘心不想放手，權杖五圖中每個人看起來僵持不下，而在感情中是這樣的狀態時，是否太累人呢？

或許到了妳可以放過自己的時候了，這個人並不值得妳繼續等待，明知不適合，就不用勉強自己，或是迎合別人的眼光，而權杖五的出現也在提醒著妳，是否有時妳會有莫名的堅持，關於那些已沒意義人、事、物，當浪費太多力氣在這上面時，也容易讓妳感情陷入茫然喔。

4. 戀人
兩人在一起的機會很高

恭喜妳選到戀人牌，戀人牌代表著會有新戀情發生，或是與原本正在相處的曖昧對象發展的機率提升，很有可能在之前你們對彼此的曖昧感已經濃到不行了，也相處了一段時間，妳也知道對方對妳是有意思的，或許找個時間聊聊，便可確認彼此心意。

而戀人牌代表著妳要懂得為自己的選擇負責任，而不是決定進入一段親密關係，熱度退卻之後就對自己曾經的決定反悔，它也有著在關係中要學習為自己的情緒負責，而不是在心情不好時，就要對方來安撫自己，從而獲得在乎感。如果妳覺得現在的這個對象不值得等待，那麼戀人牌的也提醒妳，感情運將開始出現，要懂得把握。

5. 錢幣騎士
過於趕進度反而弄巧成拙

錢幣騎士有種目標導向的意味，不只是感情，很有可能妳在做很多事情時都不停的趕進度，趕快達成結果就好，但只是為了達成一個目標，而失去其中的意義，那便索然無味，妳跟目前的曖昧對象，就有點像是這樣的心態。

妳希望快點確定兩人的關係、確定妳在他心中的位置，但妳需要思考：是否你們還不夠了解彼此到適合交往的程度呢？當以這種情況進入關係之中，是需要多加留意的，妳認為現在的人生是需要個伴侶，但別找妳覺得條件不錯的，而是要真心彼此相愛的，才不會讓兩人的關係變成只是應盡的責任義務，因此這個人值不值得妳繼續等下去？這張牌提醒妳，先停下來吧！無需等待別人，而是先與自己相處，讓自己慢下來，等妳的心不急躁了再開始發展戀情。而那個等待是給自己的，不是別人。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 塔羅, 感情
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