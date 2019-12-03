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「黑魂小花包」可愛來襲　村上隆再度帶來秒殺PORTER包

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編輯／Duke

被譽為「平成時代最偉大藝術家」的村上隆（Takashi Murakami），以豪放的繽紛色彩搭配玩味的設計出名，而他在7月時，運用太陽花元素聯手Porter打造的「TANKER」系列包款，更是在短時間內迅速秒殺，如今官方透過IG公布該系列即將回歸，並且主色改以人氣不敗的「黑魂」呈現喔！

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲村上隆用黑魂配色再次打造與Porter的聯名系列。（圖／翻攝自Porter）

透過此次的合作，村上隆一改上次使用的軍綠色，反而以最具人氣的黑魂來作為包款的主色。其中，該系列共推出後背包、手提包以及腰包，而每款除了有可拆卸的太陽花設計外，底部與內部還分別有繡花以及滿版的印花，絕對是誠意滿滿的村上隆之作。

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲將外部的太陽花拆卸後，底部呈現擁有繡花細節。（圖／翻攝自Porter）

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲包款為束繩設計。（圖／翻攝自Porter）

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲內部有多個夾層可利用。（圖／翻攝自Porter）

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲腰包同樣也附有太陽花。（圖／翻攝自Porter）

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲橘色內裡也印上太陽花。（圖／翻攝自Porter）

村上隆 X Porter聯名系列，預計將於12／6在Porter旗艦店、Porter Stand以及官網發售，而12／7則會登陸村上隆開設的Zingaro，包款定價分別為後背包日圓120,000元（約台幣34,000元）、手提包日圓110,000元（約台幣31,000元）、腰包日圓80,000元（約台幣22,000元），上次沒買到的朋友，這回一定要把發售日期記起來，才不會錯過搶購的機會喔！

發售資訊

12／6
Porter表參道店（東京都澀谷區神宮前5-6-8）
Porter丸之內店（東京都千代田區丸之內2-4-1 2樓）
Porter大阪店（大阪府大阪市北區大塚町4-20 3樓）
Porter Stand品川店（JR品川站內）
Porter Stand東京店（JR東京站內）
Porter Stand京都店（京都府京都市東山區清水2-222）
12／7
Zingaro（東京中野區中野區5-52-15）

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此外，Porter近期除了與村上隆合作外，攜手Medicom Toy打造的BE@RBRICK公仔也是值得收藏的一個系列。這回雙方以「TANKER」系列為主軸，將經典的尼龍布料注入在公仔身上，同時還加入拉鍊與Porter標誌細節點綴，讓收藏者可以選擇拆除或是穿上外衣。

▲村上隆 X Porter。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official、Porter）

▲Porter X Medicom Toy BE@RBRICK公仔。（圖／翻攝自IG@porter_yoshidakaban.official）

目前Porter X Medicom Toy BE@RBRICK公仔已於11／23發售，並分為400％與1000％兩種尺寸，定價為日圓16,500元（約台幣4,600元）、日圓55,840元（約台幣16,000元）。

關鍵字：

村上隆, Porter, 平成時代, 最偉大藝術家, 太陽花, TANKER, 黑魂, 後背包, 手提包, 腰包, MedicomToy, BE@RBRICK
fashion.net

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