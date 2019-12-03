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找回消失1/4睫毛！日妞瘋「迷你睫毛膏」，眼睛自然放大2倍

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▲▼眼睛放大！日妞瘋「迷你睫毛膏」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲日本女生很愛刷下睫毛，刷得好能讓眼睛瞬間放大。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）
 

記者曾怡嘉 / 綜合報導

刷睫毛膏是為了讓眼睛更加有神，但是其實有1/4的睫毛卻一直沒有被刷到！無論化妝技巧再怎麼提升，都還是很難刷到畸零的眼頭、眼尾、下睫毛等各種短細的隱藏系細小睫毛。日本推出超極細的新型態小刷睫毛膏，預計將掀起流行風潮。

▲▼眼睛放大！日妞瘋「迷你睫毛膏」。（圖／品牌提供）

dejavu推出超極細睫采分明立體睫毛膏，自日本上市以來就不斷狂掃各大美妝日雜，獨特的三角1.5mm的睫毛刷頭，能夠利用尖端深入睫毛與眼皮的狹角，在刷的過程中能更深入的刷到每一根睫毛，能確保與睫毛接觸最大面積，

▲▼眼睛放大！日妞瘋「迷你睫毛膏」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲dejavu 睫采分明立體睫毛膏，370元。

睫毛膏體柔滑輕盈，無論短細、新生睫毛，都能完美附著，隨著每一次刷拭，藉由薄膜全面包覆每一根睫毛，形成無結塊、根根分明的扇形美睫。獨家薄膜科技搭配美容成分，讓在睫毛膏完全變乾後，再使用睫毛夾，能使睫毛更捲翹，也不擔心有沾染困擾。

►►這些小刷頭睫毛膏也推薦

▲▼眼睛放大！日妞瘋「迷你睫毛膏」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲innisfree 根根分明極細睫毛膏，370元。（圖／翻攝自IG/innisfree.instalog）

▲▼眼睛放大！日妞瘋「迷你睫毛膏」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KISSME 細睫控360度零死角睫毛膏，399元。（圖／翻攝自IG/maru959595959595）

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關鍵字：

睫毛膏, 迷你刷頭, 小刷頭, 睫毛膏, 日本流行
fashion.net

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