小心5大頭髮保養迷思，讓髮質越來越差！浴室吹乾也中招

▲想要一頭亮麗秀髮，先避開頭髮保養的5大迷思。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

不論長頭髮、短頭髮，有沒有染燙，女生的髮質不僅會影響造型的美感，也是男生默默在意的小細節，因此在頭髮的清潔和保養上，當然不能馬虎，但你平常對於頭皮髮絲的護理真的都做對了嗎？小心錯誤觀念讓你護髮不成反而變糟！快來看看以下5個頭髮保養迷思，你中了幾個？

▲不吹頭髮等它自然風乾，反而對頭皮頭髮都不好。（圖／翻攝IG@ahc.official）



高溫傷髮質所以不吹頭髮



造型用品的高溫或吹風機的熱風確實會影響髮質，但若因此而不吹頭髮想讓它自然風乾，反而容易讓頭髮毛燥易斷裂，而且頭皮在潮濕的環境中會分泌大量油脂，容易滋生細菌，嚴重的話會造成毛囊萎縮、落髮狀況。吹頭髮時，可選擇溫度較低的溫熱風，避免使用最高溫度，從頭皮開始吹乾，再帶到髮中髮尾，就能避免過高溫傷害髮質，同時避免頭皮潮濕產生後續問題。

剪短能讓頭髮長更快？



應該不少人都聽過「修剪頭髮能讓頭髮長更快」的這種說法，但其實頭髮的生長是跟頭皮有關，定期修剪頂多是將受損的髮尾修剪掉，讓整體髮質變得更好，看起來更柔順，跟頭髮生長速度毫無關聯。一般來說，頭髮生長速度大約為一個月增長1.25公分，就算時常去修剪，頭髮也不會長更快。

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▲洗髮精需要不定時更換，尤其當頭皮或髮質狀況不同時，更該針對問題適時更換。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



洗髮精只用習慣的不想換



頭皮跟臉部肌膚是同一張皮，保養上也有很多共通點，像是同一個人在不同季節、時間下，頭皮和髮質的狀況也會有所不同，就像保養要針對肌膚狀況做變化，頭皮髮絲保養也一樣。每種洗髮精的功能都不同，每個人都需要依照頭皮或髮絲狀況不時的更換，才能適時減緩頭皮問題，或更好的補充髮絲所需。

▲潤髮乳和護髮素、髮膜功能不同，可以分開使用，也可以同時使用。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）



潤髮乳和髮膜選一個用？



現代人越來越在意頭髮保養問題，市面上也推出許多髮絲護髮產品，像是護髮素、髮膜、潤髮乳、髮油等，但也因此讓人產生疑惑到底該用哪個好？像是需要沖水的髮膜和潤絲該選哪一個？護髮素、髮膜是為頭髮保濕、補充養分，幫助修護受損髮絲；而潤髮乳則是平順毛髮表層，讓毛麟片閉合，使頭髮變得柔順，兩個功能不同，所以可以分開使用，也可以同時使用。

洗頭後在浴室吹乾很方便



為了方便，有些人習慣洗澡或洗髮後，直接在浴室裡吹頭髮，但這時候的浴室濕氣很高，在這樣的狀態下吹乾頭髮，反而會讓頭髮變得毛躁，建議還是回到房間或到另一處再吹比較好。

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