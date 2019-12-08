請筆記！「別把幸福寄託別人身上」　女孩們早該懂的7件事

▲女孩們幸福不要外求，自己能給自己才不怕失去。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

人生不可能永遠順遂，與其看星座、求命運，女孩們不如靠自己來得實在。以下7件事請認真筆記，記下來對生活、愛情或是工作都有幫助。



別和爛人爛事糾纏

如果身邊另一半不對了，就別再浪費時間攪和下去，你的好時光只值得浪費在美好的事情上。

不要盲目模仿別人

有時候你不知道自己其實很好，別人的美你不一定模仿的來，你要了解你有你的獨特，活出自信，你要知道花若盛開，蝴蝶自來。

心境要保持年輕

很多人年紀輕輕，就有老態，這裡是指內心的老化。面對事情時裹足不前，自我設限，要提醒自己永遠保持年輕感，能試的就勇敢嘗試，想要學新的事物永遠不會太晚。

不要只走好走的路

累的時候休息一下無妨，但休息久了就該動起來，該努力的年紀不要選擇安逸，要知道有無限美景在前頭等你，走過崎嶇的路才更有魅力。

不要把幸福寄託別人身上

人生的路是要自己走的，沒有人能代替你幸福，更不會有人應該為你的未來買單，學習獨立靠自己，自己得來的幸福才不會患得患失。

別把糟糕的一面給最愛的人

我們最大的錯誤就是把最差的脾氣、和最糟糕的一面，都給了身邊最親近的人，卻把耐心和寬容給了陌生人。

珍惜身邊細微的感動

請留意身邊平凡的細微感動，這可能都是你生命中美好的瞬間，你永遠不知道哪一秒會是人生最幸福的時刻，不要等失去了才開始後悔。

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