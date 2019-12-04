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Dior男裝找潮牌Stussy創辦人聯名！Kim Jones：我小時候就是品牌愛好者

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編輯／Duke

Kim Jones是推動奢侈品牌與街頭潮流結合的幕後功臣，先前才傳出Dior將與Stussy打造聯名系列後，如今他透過專訪證實這件事，不過，Kim Jones表示聯名的不是街頭品牌Stussy，而是創辦人Shawn Stussy，原因是他從小就是這個品牌的愛好者，因此能攜手創辦人是一件非常光榮的事。

▲Dior X Shawn Stussy聯名系列。（圖／翻攝自IG@mrkimjones、@stussy）

▲Kim Jones（左）將攜手Stussy創辦人Shawn Stussy（右）打造聯名系列。（圖／翻攝自IG@mrkimjones）

發跡於1980年代的Stussy，當年靠著Shawn Stussy在南加州的拉古納海灘（Laguna Beach）以一台車販售T-Shirt、短褲開啟了事業版圖，而後續他在1996年離開自己創立的品牌後，便一直保持低調至今。而這次Kim Jones會找來Shawn Stussy打造聯名系列，是因為對他來說沒有Shawn Stussy就沒有經典的塗鴉設計與街頭品牌Stussy，並且他在14歲時就對Stussy相當著迷，所以能與Shawn Stussy合作是非常光榮的事。

▲Dior X Shawn Stussy聯名系列。（圖／翻攝自IG@mrkimjones、@stussy）

▲Stussy發跡於1980年代。（圖／翻攝自IG@stussy）

▲Dior X Shawn Stussy聯名系列。（圖／翻攝自IG@mrkimjones、@stussy）

▲塗鴉手法是Stussy最經典的設計。（圖／翻攝自IG@stussy）

而Shawn Stussy也在個人IG發表感想，他表示：「Kim Jones把我從退休生活中請了出來，並邀請我跟他的整個Dior團隊一起製作2020年秋冬系列，而這是多麼美好的一件事，所以我要感謝整個團隊讓我有賓至如歸的感覺，接下來大家就期待後續的發展吧！」

Dior X Shawn Stussy聯名系列，12／3在邁阿密New Rubell Museum上的Dior 2020早秋系列裡登場，又是一次令人驚豔的合作。

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關鍵字：

KimJones, Stussy, Dior, ShawnStussy, 南加州, 拉古納海灘, 2020年秋冬系列, 邁阿密, NewRubellMuseum
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