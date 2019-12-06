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迎接2020鼠年！日本迪士尼新春系列，米奇變身不倒翁、老鼠裝維尼超萌

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編輯／Emily　圖／翻攝自store.disney.co.jp、sanrio.co.jp

聖誕節要到了，新年也不遠了～日本迪士尼在推出一系列聖誕商品之後，也開始推新年商品了。明年2020的生肖是老鼠，所以小熊維尼等角色都換上可愛的鼠裝，米奇、米妮則變身達摩不倒翁。除了娃娃、公仔，還有真的可以吃的日本過年傳統食物鏡餅，快來看看喜氣洋洋的新年系列吧！

▲新年迪士尼商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

#達摩不倒翁系列

達摩不倒翁在日本是很受歡迎的吉祥物，很多人會對他許願、祈福。迪士尼角色們為了新年，也變身成達摩不倒翁造型。有米奇、米妮的娃娃，還有立體的公仔擺飾，有奇奇和蒂蒂、史迪奇、大英雄天團的杯麵（Baymax），每一款都好想擁有～

▲新年迪士尼商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲米奇、米妮達摩不倒翁絨毛娃娃，售價2,200日圓。

▲新年迪士尼商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲奇奇和蒂蒂、大英雄天團的杯麵以及史迪奇達摩不倒翁造型擺飾，售價990日圓。

#鏡餅系列

鏡餅是日本過新年時，祭祀必備的傳統食物。它是用米做的餅，其實就類似我們的麻糬，兩個圓圓的餅相疊在一起，最上方常會擺上一顆橘子。迪士尼的新年系列中米奇就變身成鏡餅造型娃娃，另外還出了真的鏡餅，可以買來吃！

▲新年迪士尼商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲米奇鏡餅造型娃娃，售價4,180日圓。

▲新年迪士尼商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲米奇、米妮鏡餅，售價648日圓。

#老鼠裝維尼系列

這款玩偶是小熊維尼與他的朋友們，維尼、小豬、屹耳、袋鼠小荳為了配合鼠年，全換上可愛的白色老鼠裝，手上拿著起司的模樣超級Q～

▲迪士尼新年商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲老鼠造型娃娃維尼款、屹耳款售價1,760日圓，小豬款、袋鼠小荳款售價1,650日圓。

不只迪士尼，日本三麗鷗也推出了新年生肖系列。Hello Kitty、Melody、布丁狗等多個角色，全變身成老鼠造型的娃娃和吊飾，角色們戴上老鼠耳朵超級可愛～顏色維持一貫的粉嫩色系，看了也好想購入。

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▲新年迪士尼商品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 日本, 周邊商品, 新年, 老鼠, 米奇, 小熊維尼
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