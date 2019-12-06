必收！信義區3大耶誕打卡點　101英倫寶盒、萬花筒耶誕樹、粉紅城堡全到齊

▲台北101耶誕禮物夢工廠大受歡迎，吸引10萬人拍照留念 。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

想讓年末Facebook、IG上打卡多點耶誕味，走一趟信義區就能補底片，從台北101到新光三越，再延伸至統一時代百貨，捷運紅線走到捷運藍線，3大耶誕主題場景看好看滿，今年話題最熱的「耶誕禮物夢工廠」更吸引破10萬人次到訪，沒收集就落伍啦！

台北101購物中心：耶誕禮物夢工廠

台北101購物中心 4 樓結合中心廣場出現英倫樂園！與旁邊 Dior 旗艦店打造的耶誕門窗結合，出現有如英倫耶誕街頭的節慶景致，大型華麗的摩天輪，加上耶誕小熊、糖果裝飾與華麗燭光，還用「輸送帶」來呈現以禮物源源不絕的創意，像是直擊耶誕老公公的夢工廠一般，到位的質感加上奢華氛圍，短短幾天就吸引破10萬人次朝聖，一定要去打卡的啊！

新光三越信義新天地：萬顆銀白燈海、萬花筒鏡屋隧道

信義區百貨中心點的新光三越，祭出17米高銀白耶誕樹，搭配旁邊萬顆燈泡形成銀白樹海，走在其中非常有 fu，耶誕樹內還有「鏡屋隧道」設計，就像整個人走進萬花筒一般，內外都好看，什麼角度拍照都很威。

統一時代百貨：粉紅綠洲、光廊交織華麗世界

統一時代百貨年度的耶誕派對，今年以拉斯維加斯為主題城市，在信義區2樓夢廣場打造「霓虹綠洲」，把華麗的賭城場景移植到台灣來，除了粉紅色為主的大型賭城牆面、霸氣金錢豹溜滑梯、迷幻鏡面咖啡杯、霓虹燈管裝飾的華麗大門，都是夜晚拍攝的好地點，將整個信義區在耶誕檔期點綴的越夜越美。

同場加映：BELLAVITA小熊城堡

數年前推出令人驚豔耶誕場景的BELLAVITA，今年以小熊王國為主題，號稱千隻小熊一起上陣打造城堡場景。