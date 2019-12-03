「國民老婆」出門不敢邋遢　吳卓源戴浪琴表裝時尚

▲吳卓源欣賞浪琴表簡約又有個性的設計。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

被網友封為「國民老婆」的歌手吳卓源，今為浪琴表（Longines）Conquest Classic征服者經典系列錶上市站台，驚喜收到品牌所贈的新錶當聖誕禮物，讓她能有一只好錶供日常穿搭。她坦言受封「國民老婆」後，出門開始會稍微照鏡子打扮一下，「因為在澳洲長大，通常穿T恤、短褲就出門了」，已經開始有小小的偶像包袱了。

▲吳卓源出席浪琴表 Conquest Classic 征服者經典系列女仕腕錶發表活動。（圖／品牌提供，以下同）

吳卓源12月底將發行第3張專輯《5 pm》，回歸她最愛的R&B曲風，她開心自己從澳洲返台發展，沒有被刷掉成為「一片歌手」，竟然將推出第3張唱片作品；她同時也感到一些壓力，因為此次挑戰未曾嘗試的舞蹈。



▲吳卓源12月底將發行第3張個人專輯。

趕在進入忙碌發片期前，吳卓源今為浪琴表示範最新Conquest Classic征服者經典系列女錶，是此系列首款石英錶，價格約從29,400元起，堪稱品牌目前最入門的選擇；其錶徑僅有29.50mm，共有玫瑰金色時標或點鑽時標2款設計，各有銀白或深色調面盤可供選擇，另有錶圈鑲鑽腕錶，是此系列目前最華麗的款式。

▲Conquest Classic征服者經典系列銀面鑽圈女錶，74,300元。

▲Conquest Classic征服者經典系列銀色面盤女錶（左）29,400元，黑色珍珠母貝面盤女錶43,200元