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《鬼怪》後還能更好嗎？金高銀：與其強調缺點，不如看看自己的其他優點

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首爾的10月天，微涼的風從綿延山岳上掠了下來，雲朵覆蓋著接近正午時分的天空，再過15分鐘就要12點半，已經錯過原本約定的時間，正當我們為了有限的工作時數憂心時，不一會兒在工作人員的簇擁下，金高銀終於出現在化妝間，身旁的人解釋道，剛剛在拍攝的天台上與攝影師先試了底妝，表明了整個團隊的細心與專業。她露著齒笑，努力用著記憶中能夠拼湊的中文說著，「你好，我是金高銀。」

2012年電影《銀嬌》中，才21歲的金高銀，從300人海選中脫穎而出，用她天使般的面孔、炙熱的情感，顛覆了成人世界的欲望流轉，空降在條件嚴苛的韓國影壇，站在領獎台上。她散發著榮光的面孔，被牢牢記住了。

歷經幾年的打磨拋光，用演員敏銳的透視之眼，看穿人間角色的內心，用輕盈姿態演繹的生命重量，每次都能超越想像。電視劇的跨界挑戰，從《奶酪陷阱》開始，與一票美男搭檔演出，她要承擔的是收視率的壓力，輿論的好與不好；同年《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的「鬼怪新娘」成為她最成功的角色之一，儘管播畢已經三年，嘴裡掛著稚氣未脫的奶音，傻氣地說著「撒郎嘿」，那片以楓紅最為背景的戀愛場景，依舊讓人津津樂道。

從平凡到不平凡

金高銀的生活背景很特別，國小國中時，她曾在北京密雲區住過，學了中文。當時家附近有一片湖，生活簡單，她喜歡騎馬，喜歡跟小狗玩，也愛吃話梅、火鍋等中國菜。受到影癡老爸的影響，陳凱歌導演的《和你在一起》，她竟然整整看了超過20次。

一直到回韓國讀書，演出《銀嬌》後才開啟她的演藝事業。她說，「我一直都覺得自己是個平凡的人，從學生時代到現在，不管是外表或是個性，幾乎是沒有變過的，只是和大家一樣為了夢想與生活努力著。」

事實上是這樣的，她有一種包容的氣韻，對於任何新事物保持開放的態度，自然能卸下與人相處的心房，或許也因為如此，她才能有如此寬闊的胸襟，在不同角色間的轉換，去接納不同的人生來到自己的生命裡，也能更沒有包袱、更熱烈地去詮釋心中的想望。「對我來說，在不同的身份裡，就會自然而然地展現那部份的魅力。」

《鬼怪》後還能更好嗎？

金高銀的魅力，不只是演戲，也展現在拍攝上。這天彷彿是專屬於金高銀的拍攝日，她站在佈景前，堆積雲層霎時散開，自帶背景音樂，陽光映照在布幔上，她的笑容十分好看，烏亮長髮更顯皮膚白皙，就連身邊長期相處的韓國團隊，也不禁發出讚嘆。

雖然如今的金高銀看上去散發自信與魅力，但來自於工作上的耳語、業界的評價，《鬼怪》成功後，她是否還能再創高峰？面對這些輿論，她憑藉著勇氣走出來。

她說：「看自己的表現時，內心有一個我是比較負面的，總會覺得事業上沒有任何高潮，除了《鬼怪》之外（笑），但另一個我又告訴自己，結果不應該是最重要的，而是要享受這個過程，如果一直去在意結果的話，就很容易患得患失，我絕對不會說我的作品都是好的，如果迴響不佳，身為演員的我，也該承擔責任，這種情緒是一體兩面的。」

她接著說：「所以我說，與其去強調自己的一個缺點，覺得低落的時候，不如去看看自己的其他優點吧！」

同場加映：《孤單又燦爛的神－鬼怪》經典台詞全收錄

1.跟你在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好，每一天，都很美好。

2.『沒有悲傷能持續千年萬年，也沒有持續數千年的愛情。』『悲傷的愛情。』命在旦夕時，要虔誠祈禱，或許某個心軟的神，會聽到你的祈禱。

3.不要再召喚我了 ，沒有必要 ，因為我會一直在你身邊。

4.質量與體積不成正比，那個紫羅蘭一般小巧的丫頭，那個似花瓣一般輕曳的丫頭，以遠超過地球的質量吸引著我，咚地一聲，咚咚一聲，一瞬間，我就如同牛頓的蘋果般，不受控制地滾落在她腳下，從天空到大地，心臟在持續著令人眩暈的擺動，那是初戀。

5.自從認識你之後，我就再沒有看過星星。看星星做什麼。看叔叔的眼睛就夠了。

6.在世之人 一定要更努力的生活，雖然偶爾會哭泣，但要笑得更多，活得更堅強，這就是對所承受的愛的報答。

7.人生的壽命不過區區百年，讓我想要轉身再回頭看一眼的，是我這永生不滅的人生，還是你這張笑靨如花的臉，啊！好像是這張臉。

8.此生遇見你，無與倫比。不要走，我們不是說好了嗎，你不是說不會放開我的手的嗎？化成雨，化成初雪，我會祈求神，讓我化成這些。

9.那像許可一樣的藉口，如果有就好了。如果能憑著這個藉口，一直活下去就好了，和妳一起。

10.我喜歡對我來說，既是生又是死的妳。所以我只好懷揣著我的秘密，向老天祈求，再多瞞妳一天，就這樣在瞞著妳一百年。然後在一百年後的某一天，時間正好的某一天，告訴妳，就是妳，妳就是我的初戀。

 

不工作的時候喜歡做什事？

喜歡戶外生活，最近愛上潛水，之後還想挑戰更刺激的活動。

對台灣最深刻的印象？

是美國中餐館菜單上的牛肉麵，不過在食物的取向上，更偏好韓食。

喜歡用的彩妝品？

習慣用霧面乾燥玫瑰色的口紅。

喜歡自己短髮還是長髮？

短髮和長髮一樣有魅力！

演戲以外的興趣是？

認識我的人都知道我愛唱歌，唱歌是我演戲以外的第二最愛。一有時間我便會跟朋友相約唱KTV，必點韓國歌手李素羅的〈當風吹起〉來唱，最好是唱歌後可以和朋友小斟一杯，然後大聊特聊。

想對10年前跟10年後的自己說什

對10年前的自己，想說的是，在很多事情上都俐落完成，你做得很好了。10年後，期許不成為讓自己慚愧的樣子。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 金高銀
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