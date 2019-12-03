51歲蕭薔扮「壞女孩」登封　演燻妝＋翹二郎腿耍狠回春

▲51歲蕭薔登上微風廣場耶誕檔期DM封面。（圖／微風廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有「台灣第一美女」之稱的蕭薔雖然長期在大陸發展，但最近在台很活躍，日前先前釋出一系列慈善月曆照，讓民眾訝異身材保持超好之外，近期也接受攝影師林炳存邀請，拍攝微風廣場耶誕檔期封面，以壞女孩的形象出現，長期練習瑜珈，總是強調優美姿態的蕭薔，坦言翹二郎腿耍狠還有點卡卡，但最後成功捕捉到使壞的一面。

久未在台灣露面的蕭薔，今年以電影《樂獄》典獄長之姿回歸台灣影壇，5月還首次出席「微風之夜」，以紅毯壓軸登場。微風今年再邀請蕭薔來擔任耶誕檔期封面人物，雖年紀已過半百但身材仍保養得宜，這次以「壞女孩」為主題，穿上洋裝與皮衣對鏡頭使壞。

蕭薔對保養的方法一向不藏私，多次對外表示除了保持健康作息，勤練瑜珈也是她的習慣，之前也曾在慈善月曆上展現柔軟身段，不少民眾訝異她能保持的這麼好，而蕭薔表示除了外在，如何愛自己也很重要：「要愛惜自己，尊重自己，也要珍惜身邊的所有人事物。就是這份珍愛跟珍重，你一定可以找到自己喜歡的樣貌。」遇到挫折，反而當成重生的機遇，「發現問題，找方法解決。」是她的九字箴言。

熱愛過節的蕭薔，也透露過節的方法：「我的理念就是先吃甜點！」她解釋，「有樂趣的事情、你自己想做的事情，你一定要先做。」與其說是及時行樂，不如說是更在乎信念與行動並行。