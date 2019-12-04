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別讓美麗毀在細節！手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲

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▲▼手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲 。（圖／品牌提供）

▲擁有一雙纖纖玉手與柔嫩雙足，是女生一年四季必做的保養功。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

時序邁入冷冽的秋冬，手肘、腳跟、指尖、指關節等細節部位的肌膚，更是容易變得失調乾燥。倘若在長時間處於開著暖氣的室內，換季時刻的乾肌警訊千萬別忽略，美甲沙龍品牌OPI，特別針對秋冬換季期間容易出現的4大手足肌膚狀況，幫你提出解決對策。

手足乾裂→入手高滋潤乳霜

季節交替的過渡時期，肌膚容易產生乾燥起屑、甚至乾癢的現象，建議一定要使用高滋潤修復型乳霜，密集修護乾燥粗糙的手足肌膚，並同時於肌膚表層形成鎖水保護膜。

粗糙硬皮、肉刺→角質軟化x油保養

手足肌膚在水分不足或過度摩擦使用的狀況下，若再加上沒有定期去除老廢角質，就會逐漸形成老化堆積、粗糙硬皮與肉刺。有角質堆積、硬皮煩惱，建議每週一次定期使用溫和型的角質代謝產品，接著於手部及足部指縫肌膚，滴入具有深層滋養修護功效的精華油，能加強鎖水、減少指緣粗糙。

▲▼手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲 。（圖／品牌提供）

滄桑手足紋→定期抗齡深度滋養

想擺脫細紋、暗沉的滄桑手足，重拾青春嫩肌，定期的深度抗齡養護不可或缺。建議每週一次定期使用手膜進行深度抗齡滋養護理，幫助深度補充滄桑乾燥的手足肌膚所需之養分，完美防堵肌老化。

肌膚暗沉不均→專業級亮白保養

肌膚因紫外線照射所累積的暗沈、損傷，一到季節轉換期間就更加明顯突兀，想要在秋冬時節仍能保持透嫩柔亮的肌膚，建議使用嫩白精華幫助提亮、均勻膚色，修護暗沈損傷的雙手雙足肌膚，也可針對關節肌膚進行局部加強柔嫩亮白，回復肌膚最佳狀態。

▲▼手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲 。（圖／品牌提供）

▲O.P.I 古布阿蘇 角質軟化修護乳，236ml，800元。

▲▼手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲 。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 夢想乳油木花果舒芙護手霜，30ml，400元。

▲▼手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲 。（圖／品牌提供）

▲NEAL'S YARD 乳香緊緻手部菁萃-聖誕限定版，50ml，1,450元。

▲▼手足乾荒別忽略，小心視覺老5歲 。（圖／品牌提供）

▲O.P.I 古布阿蘇 手部密集修護霜，118ml，580元。

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關鍵字：

秋冬, 手足保養, 細節保養
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