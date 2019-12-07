肯爺是不是穿膩Yeezy了？腳上的神鞋變Nike最新款　

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由肯爺（Kanye West）一手打造的Yeezy帝國，擁有許多膾炙人口的熱門鞋款，像是Yeezy Boost 350 V2、Yeezy Boost 700等，而肯爺除了上述幾款以外，還有眾多未發售的樣本鞋可以穿，但日前他卻被民眾直擊正在試穿Nike的新作ISPA Air Max 720，然而，身為Adidas代言人的他，不惜違反規定也要試穿，是否透露出什麼消息，一起來看看吧！

▲熱門的Yeezy Boost 350 V2（上）、Yeezy Boost 700（下）。（圖／翻攝自StockX）

▲肯爺被民眾直擊試穿Nike新作ISPA Air Max 720。（圖／美聯社）

品牌代言人不能穿自己陣營以外的鞋款，這是眾所皆知的事情，不過，肯爺卻被民眾拍到在感恩節當天，他與姪子Mason Disick逛街時，進入一家Nike店鋪且試穿了新款的Nike ISPA Air Max 720，此舉是為了尋找設計靈感，還是單純對這雙鞋有興趣，目前都已經引起廣大粉絲的關注。

在 Instagram 查看這則貼文 Complex Sneakers（@complexsneakers）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 30 日 下午 7:06 張貼

▲Nike ISPA Air Max 720是一雙機能與舒適兼具的鞋款。（圖／翻攝自Nike）

對肯爺有了解的朋友應該都知道，他轉戰Adidas陣營前有打造Nike Air Yeezy系列鞋款，不過，因Nike不讓肯爺製作想做鞋款，雙方一言不合便分道揚鑣，然而肯爺離開Nike以後，利用Adidas的編織技術設計出創新的外型且搭配舒適的Boost科技製作出Yeezy Boost 750、Yeezy Boost 350等火紅鞋款，力壓當時Nike推出的球鞋，進而讓Yeezy系列的聲勢達到巔峰，而肯爺也替自己出了一口氣。

▲肯爺離開Nike前製作的Air Yeezy 2。（圖／翻攝自StockX）

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