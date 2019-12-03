下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

▲REDVALENTINO 2020早春系列演繹少女衣櫥，超可愛波點包開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

法國時尚品牌REDVALENTINO 於今（3日）揭開2020 早春系列序幕，一如既往的浪漫氣息滿溢而來，不過在工藝上卻煥然一新，除了風衣、包包乃至尖頭鞋都注入了精湛的「絲網印紗技術」，靈感更源自電影《少女的死亡日記》，柔美中多了詭譎頹廢，實穿性不容小覷。

▲REDVALENTINO2020 早春系列靈感源自電影《少女的死亡日記》，（依序）蕾絲緞帶拼接印花洋裝，NT$66,800；壓褶風衣NT$64,800；泡泡袖上衣NT16,800。（圖／品牌提供）

REDVALENTINO 2020 早春系列靈感源自蘇菲亞柯波拉的電影《少女的死亡日記》與電視劇《懸崖上的野餐》，整體富有年代感之餘更多了一絲詭譎頹廢氣氛，當然象徵夢幻元素的花邊、襟翼、荷葉邊少不了，不過要說品牌一如既往的浪漫，卻也太過片面，因為細節處才正好展現了女孩的個性，連帽上裝及拉鏈毛衣配上小星點絹網薄紗，頓時變得輕逸，牛仔褲和男裝款式襯衣加入打褶細節，風褸選用絹網薄紗作質料，質感煥然一新。

▲品牌以絲網印紗技術打造衣著輕薄感，夢幻之餘多了頹廢風格 。（圖／品牌提供）

像是工藝層面又以絲網印紗技術，將洋裝製造出獨特鏤空透視效果，其實是經過了網紗、烏干紗以及繡線的三重疊合之下，才打造出如此輕薄感受，品牌也將這一工藝注入多款單品，包括風衣、包包、尖頭鞋的腳下圖案，都能看到網紗效果，使得風衣變得輕薄貼膚、波點包透明好上手，賦予衣著強大的實穿性。此外，又如特殊的打折技術，將百褶裙以「上窄下寬」的獨特效果呈現，創造衣著豐盈感，即便洗燙都能保持原型呈現。

▲配件上處處可見透視蕾絲效果，一躍而上波點包NT$19,800；尖頭鞋NT$15,800； Butterfly Stay 荷葉邊包NT$21,800。（圖／品牌提供）

配件單品部分，可以看到浪漫的網布一躍而上鞋款和包包，Polka Dot 圓點包以荷葉邊輪廓打造，獨特剪裁下佈滿了黑色波點，復古中洋溢少女情懷，與Leather Pumps 尖頭鞋相得益彰，打造出所有女孩夢想中的衣櫥。

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