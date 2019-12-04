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怎麼保養都沒效？皮膚差可能是壓力過大！想要美肌從紓壓開始

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▲皮膚差可能是壓力過大。（圖／翻攝IG）

▲有些人皮膚狀況不好不一定是保養做不好，而是壓力過大。（圖／翻攝@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

你是不是也覺得奇怪，明明自己清潔、保養都有認真做，為何肌膚狀態總是差？或是肌膚就是容易出狀況？有可能不是你的保養出了問題，而是壓力搞的鬼！

現代人生活步調快，普遍壓力大，承受著工作、感情、家庭等來自各方面的壓力，如果不適當紓解壓力，就容易讓身體進入了高壓狀態而不自知。壓力大會導致情緒浮躁、腸胃不適、睡不好，甚至可能內分泌失調，進而使肌膚油水失衡、冒痘或過敏等不同肌膚問題。若你也是因壓力太大導致肌膚出狀況的人，快把以下簡單3招學起來，幫助紓解壓力，使肌膚重回正常狀態。

▲皮膚差可能是壓力過大。（圖／翻攝IG）

▲深呼吸是最簡單的紓壓方式，大約3分鐘就可以幫助壓力、情緒平緩下來。（圖／翻攝@sachi_fujii_official）

1.透過深呼吸釋放壓力

說到最簡單的紓壓方式，絕對非深呼吸莫屬，利用深層的腹式呼吸，藉由呼氣與吸氣間的吐納，能有效幫助減少壓力。如果是在家中，可以利用瑜伽的大休息動作 (Shavasana)，躺在地板上，隨著呼吸放空腦袋、放鬆身體，感受當下讓身心沈澱下來，大約3分鐘就能慢慢釋放壓力；如果人在外面，也可以把將一手掌心放在額頭上，另一手掌心放在後腦勺，深呼吸幾次，再恢復自然呼吸狀態，一般來說大約3分鐘就可以感受到壓力、情緒平緩下來。

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▲皮膚差可能是壓力過大。（圖／翻攝IG）

▲適時放下手機、電機，給自己一個釋放情緒、療癒的時間。（圖／翻攝@heizlemakeup）

2.放下手中的3C產品

在3C產品、網路發達的現在，四面八方各種資訊的刺激其實也是很大的壓力來源，尤其是手機，永遠回不完的訊息、社群平台的通知等，這些都會在無形中帶來壓力，加上手機、電視等3C產品的藍光也會對肌膚造成傷害。這時候就先放下手機，好好泡個澡或去運動，都能讓你放鬆下來、緩解心情，同時還能促進代謝，讓膚質變好，還能幫助維持身材。

▲皮膚差可能是壓力過大。（圖／翻攝IG）

▲莓果、香蕉都是幫助趕走憂鬱情緒、提升愉悅感的「快樂食物」。（圖／翻攝@sachi_fujii_official）

3.選對快樂食物，吃掉憂鬱情緒

當壓力大的時候，會容易想吃蛋糕、洋芋片、炸雞薯條等高糖、高油、高脂類的垃圾食物，但吃這些食物對紓壓沒有實質幫助，只有當下片刻會感到快樂，但過後壓力並沒有緩解，而且還容易變胖、使皮膚變差。建議可挑選像是香蕉、堅果、莓果或黑巧克力，這類富含氨基酸色氨酸、礦物質硒等許多營養素的「快樂食物」，能幫助提升、產生素有快樂賀爾蒙之稱的「血清素」，幫你趕走憂鬱情緒，提升愉悅感。

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關鍵字：

保養, 保養品, 沒效, 皮膚差, 壓力, 舒壓, 紓壓, 深呼吸, 快樂食物, 3C產品
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