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這支米奇筆要107萬元！　萬寶龍書寫工具致敬華特·迪士尼

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▲萬寶龍舉辦華特．迪士尼特別款書寫工具發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

9月生下二女兒「雲二」的女星簡嫚書，產後復出首場活動循生第一胎的模式，再度獻給愛牌萬寶龍（Montblanc），今一身帥氣男裝打扮，出席華特．迪士尼特別款書寫工具發表會，她透露升格為人妻後，依然會手寫「家書」送給老公，讓老公感動不已，自豪「因為我的字比較好看」。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 簡嫚書 。（圖/公關照）

▲簡嫚書生第二胎3個月後復出，首場活動獻給愛牌萬寶龍。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ 萬寶龍Montblanc 簡嫚書 。（圖/公關照）

▲簡嫚書以率性男裝現身，致敬傳奇電影大師華特·迪士尼。

簡嫚書難得的英氣裝扮，正是向創造迪士尼王國的造夢者華特．迪士尼致敬，萬寶龍此次推出3款書寫工具與墨水、筆記本，處處顯露華特．迪士尼的經典事蹟。當中身價高達107萬4500元、限量90支的鋼筆，18K白金筆身與筆帽以亮漆呈現迪士尼樂園中刺激設施著稱的明日世界，有趣的是將筆旋緊後，米奇的臉會從筆帽的透明窗透出，變身為太空人。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 簡嫚書 。（圖/公關照）

▲萬寶龍著名人物系列華特·迪士尼限量款90鋼筆，約1,074,500元。

此系列入門款為未限量的華特．迪士尼特別款，外型來自迪士尼樂園的單軌列車、筆夾則如同迪士尼創作的首部動畫短片《汽船威力號》中汽船煙囪，筆身有個立體米奇裝飾，細看還暗藏許多米奇剪影輪廓，而紅與黃線條裝飾，毫無疑問正是其代表色。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 簡嫚書 。（圖/公關照）

▲萬寶龍著名人物系列華特·迪士尼特別款書寫工具，24,900元至32,500元。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 簡嫚書 。（圖/公關照）

▲萬寶龍著名人物系列華特·迪士尼限量款1901書寫工具，102,200元至113,100元。

以華特．迪士尼出身年分1901為限量數目的1901限量款，靈感源自迪士尼公司發明的史上首部電影攝影機，筆身採動態影像設計，旋轉上方圓筒，可見忽隱忽現的米奇，筆尾蓋則鐫刻迪士尼首部動畫長片《白雪公主》與全球首映日與地點，萬寶龍充滿巧思的設計，難怪讓收藏家著迷不已。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 簡嫚書 。（圖/公關照）

▲萬寶龍推出著名人物系列華特·迪士尼特別款書寫工具與筆記本，向迪士尼先生致敬。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 簡嫚書, 迪士尼
fashion.net

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